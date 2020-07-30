4 طرق خاطئة لشواء اللحوم قد تجعلها مسرطنة.. إليك الطريقة الآمنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي: يفضل الكثير من الأشخاص شوي اللحوم خلال أيام عيد الأضحى، نظرًا لمذاقها اللذيذ، وما تضفيه من مشاعر البهجة والسرور، وخاصة حال التجمعات الأسرية، ويجب اتباع بعض النصائح والإرشادات عند الشوي، والتي من شأنها جعل اللحوم آمنة على الصحة، وتجنب الإصابة بأي أضرار صحية، كالسرطان. لقراءة المزيد..اضغط هنا

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