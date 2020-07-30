ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفتة أول يوم العيد على الريق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

من الأطعمة المحببة لدى الكثير من الأشخاص في عيد الأضحى هي "الفتة"، ولكن ماذا يحدث في جسمك إذا تناولتها على الريق أول يوم العيد؟

يقول الدكتور سيد حماد استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية، لـ"الخليج 365"، إن الفتة من الوجبات المُعقدة التي لا يجب البدء في تناولها أثناء الصباح على الريق، نظرًا لاحتوائها على الدهون، بالإضافة إلى المزيد من الكربوهيدرات والنشويات الموجودة في العيش أو الشوربة، وبالتالي يؤدي ذلك إلى اكتساب الجسم المزيد من السعرات الحرارية.

ذكر استشاري التغذية، الأضرار الناتجة لتناول الفتة على الريق أول يوم العيد، كالتالي:

- التلبك المعوي.

- عسر الهضم.

- ألم المعدة.

- إجهاد الجهاز الهضمي.

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- الشعور بعدم الارتياح.

وقدّم "حماد" مجموعة من النصائح التي من شأنها أن تقل فرص الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ومنها:

- أن تكون وجبة الإفطار خفيفة تتضمن البيض والجبن والعيش، بدلا من الفتة واللحم.

- تناول السلطة الخضراء على أن تكون مكونة من الخيار والجرجير والخضروات الورقية بجانب الفتة واللحم في الوجبة الثانية على الغداء.

- تناول كميات محدودة من الفتة واللحم في وجبة الغذاء دون إسراف حفاظا على حركة الأمعاء، وتخفيف تأثير النشويات والدهون على المعدة، وتقليل خطر الإصابة بالأضرار السابقة.

- شرب عصير الليمون أو المضاف إليه النعناع، بدلًا من الشاي بعد الوجبات، لقدرته على تحسين عملية الهضم.

- تناول وجبة خفيفة في العشاء وتجنب الأكلات الدسمة قدر المستطاع، لتجنب عسر الهضم وزيادة الوزن.