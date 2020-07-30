احذر من وضع يديك وقدميك في دم الأضحية.. تهددك بهذه المشاكل الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

هناك العديد من العادات الشائعة المصاحبة لعيد الأضحى المبارك الذي يحل غد الجمعة، ولعل منها وضع اليدين والقدمين في دماء الأضحية وطبع الكفوف على البيوت والأبواب، وهو ما يؤدي إلى إلحاق الضرر بصحة الجلد.

وتوضح لنا الدكتورة وفاء علم الدين استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية، أضرار ومخاطر هذه العادة السيئة، قائلة إنه من العادات الخاطئة القديمة والشائعة، نظرا لاحتوائها على العديد من الميكروبات والفيروسات والفطريات، وتتمثل في الآتي:

- الالتهابات البكتيرية.

- الالتهابات الفيروسية.

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- الإكزيما التلامسية والتحسسية، خاصة مرضى الحساسية.

وتابعت "علم الدين"، أن أعراضها تظهر على هيئة حبوب أو دمامل وحكة وقشور وحويصلات صغيرة تحتوي على سوائل، وتظهر في المنطقة التي يتم الشخص ملامسته لها سواء في اليد أو كعوب القدمين أو الوجه.

لفتت إلى أنه إذا تم ملامسة هذا الدم من قبل أحد الأشخاص وظهرت عليه الأعراض التي تم ذكرها سابقا، يجب التوجه للطبيب المختص فورا لتلقي العلاج، وإذا لم تظهر عليه أي أعراض يجب غسل يديه فورا بالماء والصابون جيدا.

ونصحت استشاري الأمراض الجلدية، بذبح الأضحية في المجازر المتخصصة والمعقمة التي تلتزم بتنفيذ الإجراءات اللازمة، مع ضرورة ارتداء الكمامة والقفازات وغسل اليدين جيدا بالماء والصابون، مع تجنب ملامسة دم الأضحية نهائيا.