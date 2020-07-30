محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي: يعتقد بعض الأشخاص أن الشعور بأعراض مرضية مختلفة خلال عيد الأضحى، كآلام البطن، والخمول، وآلام في العضلات، والصداع والتوتر، أن السبب يرجع إلى تناول الأطعمة الدسمة، إلا أن ذلك يحدث نتيجة تغيير كيميائية الدم بفعل الحمضية، وهى حدوث خلل في التركيبة الكيميائية للدم، مما يؤثر على صحة الجسم. لقراءة المزيد..اضغط هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحميك من حمضية الدم.. 10 نصائح اتبعها عند تناول اللحوم في العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.