كيف تحصلين على الأناقة مع الراحة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 30 يوليو 2020 10:45 مساءً - في ذهن الكثيرات دائمًا ما ترتبط الأناقة بالألم، وهذا صحيح إلى حد بعيد، فالكعبُ العالي ومشد البطن، وخطوات تصفيف الشعر، وغيرها من الأشياء التي تقوم بها المرأة كل يوم؛ حتى تصبح جذابة.

هذا بجانب الحميات الغذائية المرهقة، وحتى أحيانًا العمليات للحصول على الجسم المثالي، كل هذا يضع الكثير من الأعباء على المرأة لتكون أنيقة وجذابة.

واليوم سوف نقدم لكِ بعض النصائح التي ستجعلك تحصلين على الأناقة والراحة معًا.



الكعب العالي:

الكعب العالي



كما ذكرنا في البداية الكعب العالي من الأغراض التي تحقق لكِ الأناقة ولكنها في نفس الوقت هي مؤلمة، ولكن هناك بديلًا جيدًا لها هو الأحذية المدببة من الأمام، سواء مسطحة أو ذات كعب صغير.

فالكعبُ الصغير أيضًا من الخيارات المريحة التي يمكن أن تعتمديها لتحافظي على أناقتك، ولكن يجب أن تكون مربعة؛ حتى تحصلي على راحة أكبر.

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الجمبسوت:

الجمبسوت



من القطع المميزة التي تجعلك تشعرين بالراحة والأناقة في نفس الوقت؛ لأنها تعطي الجسم المظهر الجذاب، وتحتوي على ميزة المونوكروم أو اللون الواحد، وهي إحدى الحيل التي تجعل مظهر المرأة أنيقًا مهما كانت ترتدي.

كما أنها لا تحتاج إلى الكثير من التفكير عند الخروج، فقط ترتدي هذه القطعة والحذاء والحقيبة وبعض الإكسسوارات، وليس لديها تفاصيل كثيرة مثل باقي الإطلالات.

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الليجنز:

الليجنز



من القطع التي عليكِ اقتناؤها وتوفر لكِ الكثير من الراحة هي الليجنز، فهي في الأساس للرياضة ما يجعلها مصنوعة من أجل التحرك بحرية، ولكن يجب أن تنتبهي أن يكون الليجنْز من النوع الثقيل وليس الخفيف ليضمن لكِ حرية ارتدائه على ملابس قصيرة أو طويلة.

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المونوكروم:

المونوكروم



كما ذكرنا في نقطة الجمبسوت أن المونوكروم من الإطلالات التي تضمن لكِ الأناقة مهما كانت الملابس، فارتداءُ لون واحد، أو درجات مختلفة من نفس اللون لا تظهر تفاصيل الإطلالة، ولكنها تجعلها بشكل عام تظهر بطريقة جذابة.

فمع إطلالة المونوكروم يمكنك أن ترتدي ملابس فضفاضة، أو حذاءً مسطحًا أو أي شيء مريح وستكونين أنيقة وجذابة.