خبيرة المظهر عفت عسلي: هذه أخطاء لبس البدلة الرسمية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 30 يوليو 2020 10:45 مساءً - يفضل كثيرٌ من رواد الأعمال والشباب حالياً ارتداء البدلة الرسمية، كونها تمنحهم إطلالة راقية وجميلة، تعكس ما يتميزون به من شخصية أنيقة، كما تضفي عليهم مظهراً رسمياً وحيادياً في المناسبات المختلفة.

وفي الفترة الأخيرة، انتشرت موضة ارتداء البدلة الرسمية بين الشباب السعودي، لا سيما في المناسبات المهمة والعمل، مع وقوع بعضهم في أخطاءٍ حول تطبيق مكونات هذه النوع من اللباس.

ولمساعدتهم في الحصول على إطلالة أنيقة بالبدلة الرسمية، التقينا في "الخليج 365" عفت عسلي، المدربة وخبيرة المظهر والأناقة ومستشارة الألوان، حيث تحدثت عن الأخطاء التي يقع فيها الرجال عند اختيار قطع البدلة، وقدمت نصائحها ليحظوا بمظهرٍ غاية في الرقي.



القياس الخاطئ

القياس الخاطىء



بدايةً، أوضحت عفت، أن الرجل في وقتنا الجاري، أصبح يهتم كثيراً بمظهره العام، بل وينافس المرأة في ذلك، لكنَّ بعض الرجال يقعون في فخ الاختيار الخاطئ عند تطبيقهم قطع البدلة الرسمية، التي باتت أيقونةً للموضة بالنسبة إليهم، كما يخطئون في اختيار المقاس الصحيح.

وبيَّنت أن القياس الخاطئ أكثر الأخطاء شيوعاً بين الرجال عند اختيارهم البدلة الرسمية على الرغم من أن أزياء الرجل لا تحتوي على كثيرٍ من التفاصيل المعقدة كما هو الحال مع أزياء المرأة، وتعتمد بالدرجة الأولى على اختيار القياس الصحيح، وحتى الملابس غالية الثمن إذا كان قياسها خاطئاً، فستبدو غير أنيقة.

وكشفت عفت، أن أفضل طريقةٍ لاختيار القياس الصحيح للبدلة، هو اختيار القياس بحسب أكبر منطقةٍ في الجسم، من ثم تعديل بقية التفاصيل بما يتناسب مع شكل جسمه.

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اختلاف الألوان

اختلاف الألوان



وتحدثت عفت عن مكونات البدلة، قائلةً: "تتكوَّن البدلة الرسمية من جاكيت بقصَّةٍ كلاسيكية بصف أزرارٍ واحد أو مزدوج، وبنطال بقصَّة كلاسيكية، وقميص رسمي بربطة عنق كلاسيكية". مبينةً أن "بعض الرجال يخطئون في تصنيف البدلة الرسمية الخاصة بحضور الاجتماعات الرسمية، ويرتدون جاكيتاً بخامة، أو لون يختلف عن البنطال، ما يُفقد هذا النوع من البدلات وظيفته".

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معايير اختيار البدلة الرسمية

البدلة الرسمية



وحدَّدت عفت معايير اختيار البدلة الرسمية، وهي:

- في الجاكيت، احذر من أن تختار مقاساً أكبر من مقاسك، وإن اضطررت إلى ذلك فقم بتعديله فوراً وفق هذه المعايير:

ـ عرض الأكتاف يجب أن ينتهي عند نهاية خط الكتف.

ـ طول الجاكيت ينتهي عند منتصف كف اليد، وهي الطريقة الشائعة.

ـ طول الكم يجب أن ينتهي عند مفصل اليد "المعصم".

- في البنطلون، ابتعد عن ارتداء البنطلون ابتداءً من أسفل منطقة البطن، وسيساعدك اختيارك محيطَ وسطك الفعلي في ارتدائه بشكل مريح، لكن يجب أن تقوم بتعديل التالي:

ـ تعديل عرض البنطلون من الأسفل بما يتناسب مع قياس جسمك من الأسفل.

ـ طول البنطلون يجب أن ينتهي فوق الحذاء، واحذر من أن يغطي الحذاء.

- في القميص، يؤدي اختيار القميص بمقاس كبير إلى وجود كثيرٍ من القماش الزائد تحت الجاكيت، لذا قم باختيار قياس القميص بما يتناسب مع شكل جسمك، وعدِّل المناطق غير المناسبة إن احتجت إلى ذلك بشرط أن ينتهي كم القميص بعد مفصل اليد بإنش واحد، أو إنشين.

- في ربطة العنق، ابتعد عن الربطات ذات النقوش المشجَّرة، أو الألوان الفاقعة، واعتمد الخطوط المقلَّمة، أو المنقَّطة، واختر الألوان المتناغمة مع لون القميص والبدلة.

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الألوان المناسبة

البدلة الرسمية



وفيما يخص الألوان المناسبة للبدلة الرسمية، قالت عفت: "يُفقد اختيار ألوان ساطعة البدلة الرسمية قوتها في إرسال انطباع بالجدية، خاصةً في الاجتماعات الرسمية للعمل، أو الاجتماعات السياسية، ويُفضَّل استخدام الألوان الرسمية المحايدة، مثل الأسود، والكحلي، والرمادي".