"آيلاينر ملون".. استوحي لوك العيد من هنادي مهنا وسلمى أبو ضيف

لايف ستايل

على الرغم من أنها موضة قديمة تعود لعامين سابقين، إلا أن بعض الفنانات عادت اليوم تتألق بـ آيلاينر العيون الملون بدلًا من الأسود التقليدي والمعهود.

وشاركت الفنانة هنادي مهنا، متابعيها مؤخرًا بعدة صور خلال احتفالها بعيد ميلادها ظهرت من خلالها وهي بآيلاينر باللون البرتقالي النيون، والتي اعتمدت معه على لمسات الكونتور، مع أحمر الشفاة النيود.

وعلى نفس السياق، نشرت الفنانة الشابة، سلمى أبو ضيف أيضًا، عبر حسابها على "الإنستجرام" جلسة تصوير جديدة، ظهرت من خلالها بآيلاينر باللون الموف الغامق، مع لمسات الكونتور وأحمر الشفاة النيود، وذلك لإبراز مكياج العيون وجعله أكثر لفتًا للانتباه.

Advertisements

اسما شريف منير تسبق بـ آيلاينر بيبي بلو

وشاركت خبيرة التجميل، أسما شريف منير، في فبراير الماضي، بعدة لقطات مصورة، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت الفنانة وهي تستعرض موضة آيلاينر العيون بلون "بيبي بلو"، وهو لون غير مُعتاد خاصة بمصر والعالم العربي، فالسيدات عادة اعتدن على اللون الأسود، لتحديد وإظهار جمال العين.

الآيلاينر الملون موضة تعود لـ 2018

وتعود موضة الآيلاينر الملون، لعام 2018، بحسب الوكالة الألمانية (DPA)، حيث أوضح خبير التجميل الألماني هورست كيرشبيرجر، أن هناك العديد من ألوان "الآيلاينر" دون الأسود، وهي الأخضر الزمردي والأزرق المشع والوردي الصارخ والبرتقالي، بالإضافة إلى الأحمر البوردو والأبيض.

وأضاف "كيرشبيرجر"، أن استخدام الآيلاينر الملون من الممكن أن يتناغم مع لون العين؛ فالعيون البنية يغازلها "آيلاينر" بنفسجي، بينما تتألق العيون الخضراء مع "آيلاينر" باللون الأحمر أو الأحمر البوردو.

وتتناغم العيون الزرقاء مع "آيلاينر" باللون البرتقالي أو الذهبي أو الأزرق الفاتح، أما العيون الرمادية فيداعبها "آيلاينر" وردي.