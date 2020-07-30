"شبه ياسمين رئيس".. روبي تفاجئ متابعيها بـ"نيو لوك" مختلف (صور)

لايف ستايل

فاجأت الفنانة روبي، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بالظهور بـ"نيو لوك" مختلف عما أطلت به خلال الأسابيع الماضية.

وأطلت الفنانة بشعر أسود طويل وانسيابي، وذلك عقب ظهورها بشعر قصير يحمل بعض التموجات "ويفي"، ومكياج صباحي خفيف، مع قيراط طويل يجمع بين الأبيض والأسود والبرتقالي، وأزياء بيضاء منقوشة صيفية.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد ما يقارب الـ45 ألف تسجيل إعجاب، وآلاف التعليقات، أبرزها: "ملكة جمال في كل أحوالك"، و"بشعر أحمر أو أسود أو أصفر بنحبك وهنحبك على طول"، و"أنتي هنا شبه ياسمين رئيس".

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وحرصت العديد من الفنانات على التعليق، من بينهن مايان السيد التي كتبت: "قمراية"، كما كتبت نداء شرارة: "قمر في كل الأوقات"، واكتفت نرمين ماهر بإيموشن "قلب".

وتصدرت الفنانة روبي محرك البحث "جوجل"، عقب نشرها صورتها بكاش مايو شفاف، يظهر تحته مايو بكيني، لتثير الجدل، بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ولا تزال تلك الصورة هي الأكثر انتشارا عبر "فيسبوك"، وغيره من المواقع، رغم أنها ليست الأولى التي تخطف بها روبي الأنظار.