طفل مهدد بفقدان بصره بسبب معقم اليدين.. ووالدته: "احذروا المعقمات"

علاقات و مجتمع

أصيبت سيدة بريطانية بحالة من الفزع الشديد بعد شعورها بإصابة طفلها جاكسون ماكفوي بالعمى، بعد أن رش عينيه بمعقم اليدين عن طريق الخطأ أثناء الاحتفال بعيد ميلاده.

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وضغط الطفل "ماكفوي" على عبوة معقم اليدين وراح يصرخ من شدة الألم، بعد دخول المعقم في عينيه، وبعد إجراء الإسعافات الأولية، جرى نقل الطفل على الفور إلى المستشفى، حيث عمل الأطباء جاهدين لإنقاذ بصره، في حين كان وجهه منتفخًا.

وخضع جاكسون لأربع عمليات لغسل عينيه في المستشفى، وبعد أن فحصه الطبيب قال لأسرته إن الوضع ليس مطمئناً، وربما يكون الطفل قد فقد بصره.

وقالت والدة الطفل السيدة كاتي، "قال الطبيب إن الأمر يشبه صب حمض على العينين لأن المعقم يحتوي على كحول نقي"، وحذرت الآباء من ترك المعقمات في متناول يد الأطفال، حسب ما جاء بصحيفة "ميرور" البريطانية.

وحذر الأطباء بعد هذه الحادثة الآباء والأمهات، مؤكدين ضرورة عدم ترك أطفالهم يعبثون بمعقمات الأيدي، نظرًا لخطورتها الكبيرة على العينين.