كتب: هن - 07:26 م | الخميس 30 يوليو 2020

قدمت الشيف أميرة شنب، طريقة عمل فتة الكبدة، وذلك من خلال برنامجها "أميرة في المطبخ"، المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الوجبات يمكن تحضيرها خلال أيام عيد الأضحى المبارك. مقادير عمل فتة الكبدة 2 كوب أرز مصري 1 ملعقة كبيرة كركم سمنة بلدي خبز بلدي محمص مكعبات مرقة لحم 1 كيلو كبد وقلوب وكلاوي بقري شرائح ثوم صحيح ملح وفلفل كمون خل Advertisements فلفل أحمر حار عصير ليمون 2 ملعقة كبيرة صلصة طريقة عمل فتة الكبدة يشوح الثوم والفلفل الحار فى السمنة على النار تضاف قطع القلوب والكلاوي يضاف الملح والفلفل الأسود والكمون تضاف الكبدة والخل الأبيض وعصير الليمون وصلصة الطماطم يخلط الكركم والملح في خليط من الزيت والسمنة على النار تضاف المرقة أو الماء يضاف الأرز ويقلب كل الخليط على النار توطى النار عند الغليان ويغطى الخليط ويترك على النار حتى الغليان يغرف الأرز مع خليط الكبدة وتزين بالبقدونس المفروم وتقدم.

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