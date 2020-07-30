عناصر غذائية وأطعمة طبيعية تحسن نظر الأطفال

صحة

يستخدم الأطفال الكثير من الأجهزة الذكية والتلفاز خاصة في فصل الصيف، التي تتزامن مع الإجازة، وهو ما يؤثر على أعينهم والقدرة على البصر والرؤية لدى الأطفال.

ويعتبر النظام الغذائي المتوازن من العوامل التي تؤثر على النظر والبصر، وعرض موقع "تايمز نيوز ناو" مجموعة من الأطعمة الطبيعية التي يمكنها تقوية البصر والرؤية لدى الأطفال.

ومن العناصر اللازمة التي يجب توافرها في قائمة الطعام:

- فيتامين "أ"، لأن نقصه السبب الأكثر شيوعًا للعمى.

- مضادات أكسدة اللوتين والزياكسانثين المعروفة باسم "أصباغ البقعة" أو الكارتينويد الصفراء.

- أحماض أوميجا 3 الدهنية.

- فيتامين سي.

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- فيتامين "إي" التي تساعد في تقوية الشبكية.

ورصد هذا التقرير قائمة الأطعمة التي يمكنها تقوية البصر والرؤية للأطفال:

الجبن والبيض

يحب الأطفال بيضة مطبوخة بشكل جيد مع الكثير من الجبن، كل من هذه الأطعمة غنية بفيتامين أ، وهي رائعة لإضافتها إلى نظام طفلك الغذائي، خاصة وأن صفار البيض غني أيضًا باللوتين.

شوكولاتة باللوز

يعد اللوز مصدرًا جيدًا لفيتامين E، ويمكن تناوله كوجبة خفيفة في منتصف النهار أو تناوله مع الحليب أثناء الإفطار.

السمك

تعد الأسماك مثل السلمون أو السردين مصدرًا رائعًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية.

الخضروات

الخضروات غنية تقريبًا بجميع العناصر الغذائية المذكورة أعلاه، مثل الطماطم والجزر والبروكلي وغيرها من الخضروات الموصى بها لصحة القلب.

ويمكنك صنع صلصات ومخللات لذيذة مع الطماطم، أو إضافة البروكلي أو إضافة عصير الجزر إلى النظام الغذائي لطفلك، أو تقديم رقائق البطاطس التي سيستمتع بها.

الفواكه

معظم الأطفال يحبون بالفعل فواكه الصيف مثل الكنتالوب والمانجو.

كل هذه الفواكه غنية بفيتامين أ، لذلك، إذا كان طفلك يحتاج إلى وجبة خفيفة صحية ولم يكن لديك الوقت، فإن الفاكهة هي الخيار الأفضل والأكثر مغذية.