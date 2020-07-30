لإطلالة مميزة.. تعرفي على أبرز صيحات الموضة لأزياء وإكسسوارت العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

تهتم كل فتاة بمظهرها وتحرص على أن تكون كل إطلالاتها أنيقة ومميزة، وتنتظر جمع مناسبة كي تجدد من شكلها وتبرز أنوثتها وتلفت الأنظار.

وتتجدد الموضة باستمرار، حيث يطرح مصممو الأزياء العديد من الموديلات التي تتناسب مع موضة العصر، وأيضا يقدم خبراء الموضة الكثير من النصائح المختلفة طبقا للأزياء التي يطلقها المصممين.

وبحسب ما نشرنه مدونات الموضة ومتاجر الماركات العالمية الشهيرة، نقدم لكم أبرز صيحات الموضة للأزياء والإكسسوارت المناسبة للعيد.

- الكارديجان:

انتشر الكارديجان بألوانه المختلفة وموديلاته المتعددة، وتصدر صيحات الموضة لأنه يتلاءم مع جميع أشكال الجسم، ويليق مع كل القطع الأساسية بتنسيقه مع الألوان المناسبة.

- الكيمونو:

يختلف الكيمونو عن الكارديجان بأنه يتناسب أكثر مع غير المحجبات لأن طوله قصير ونصف كم أو ثلثين، ويليق أيضا مع كل القطع الأساسية، سواء بلوزة أو شميز أو تيشرت.

- البنطلون الأبيض:

عاد البنطلون الأبيض إلى عالم الموضة من جديد، بعد أن اتجهت الفتيات إلى الجينز بألوانه في الفترة الأخيرة، وهو من أكثر الألوان المتميزة لأنه يليق مع كل الألوان، ويسهل تنسيقه مع كل القطع.

- البنطلون الشارلستون:

ظهرت موضة البنطلون الشارلستون منذ نحو عامين، وظلت مستمرة إلى الآن، وينتشر كل عام بتطور في تصميمه أو المواد المستخدمة، ففي البداية ظهر بخامات من الأقمشة المختلفة، ثم بالجينز، ويوجد منه السادة والمنقوش.

- الشميز المقلم والبولكا دوت:

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الشميزات المنقوشة أصبحت تريند صيف عام 2020 بلا منازع، حيث ظهرت بها مدونات الموضة بعدة أشكال كان أبرزها المقلم بالطول أو بالعرض، ونقشة البولكا دوت.

- الجيب والبنطلون البليسيه:

أما بالنسبة للموديلات الواسعة، فتصدر البنطلون والجيب البليسيه صيحات الموضة لصيف هذا العام، نظرا لسهولة اختيارهم وتنسيقهم مع باقي الأزياء.

أما عن الألوان التي ظهرت في عروض الأزياء العالمية، وأسابيع الموضة في البلاد المختلفة فكان منها:

الأزرق:

يعتبر اللون الأزرق مميز جدا، لأنه لون من الألوان الملكية، ويمكن تنسيقه مع الأبيض والأوف وايت، أو البيج، والفوشيا.

ألوان الباستيل:

من الألوان الرقيقة التي تضفي أنوثة على الفتاة، وتشع البهجة دائما في النفس ومنها الموف والبيبي بلو والبيبي بينك، ويمكن ارتداء كل لون على حدة أو تنسيقهم معا.

الفوشيا:

يمكن تنسيق اللون الفوشيا مع ألوان متعددة مثل الأزرق والأبيض والزيتي.

الأبيض والأسود:

يتربع دائما اللونين الأبيض والأسود على عرش قائمة الموضة لكل عام سواء في الصيف أو الشتاء، وغالبا ما يتجه الفتيات إليهم لسهولة تنسيقهم مع كل الألوان.