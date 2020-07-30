احذر الإفراط في تناول اللحم الضأن خلال العيد.. تهددك بـ5 أمراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي
عيد الأضحى المبارك عند الكثير يعني تناول اللحم الضأن بعد ذبح الأضحية، لكن البعض منهم قد يتجاهل خطورة الإكثار في تناوله.
ويوضح الدكتور سيد حماد استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية، أن الإكثار في أكل اللحم الضأن يعرضك للعديد من المشكلات الصحية، ولهذا يجب الاعتدال حتى تحصل على فوائده العديدة والتي منها:
- احتوائه نسبة عالية من البروتينات.
- غني بالأحماض الأمينية الأساسية.
- يشمل مجموعة من الفيتامينات الجيدة مثل "ب 12" و"أ" وجزء من فيتامين "د".
- غني بالأملاح المعدنية الجيدة؛ كالحديد والزنك.
أما أضرار الإكثار في تناول الضأن فهي كالتالي:
- اكتساب الجسم المزيد من السعرات الحرارية لاحتوائها على قدر كبير من الدهون وخاصة المشبعة، مقارنة بأنواع اللحوم الأخرى.
- احتمالية الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.
- ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.
- التلبك المعوي.
- النقرس.
- الإصابة بحصوات الكلى.
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