أبرز موديلات تتناسب مع المحجبات لعيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

توجه المحجبات دائما العديد من الصعوبات عند اختيار ملابسهن، فهن يحرصن دائما على الدمج بين الاحتشام والأناقة في نفس الوقت لتكون إطلالتهن مثالية.

وهناك أقاويل شائعة بأن المرأة المحجبة تفقد جزء من أناقتها، ولكن صيحات الموضة تنفي هذه الأقاويل في كل موسم، حيث يطلق المصممين المختصين بملابس المحجبات موديلات مميزة تجذب الأنظار.

وسنعرض عليكِ مجموعة من الموديلات التي حازت على المراتب الأولى لتجربتها في عيد الأضحى.

- الفساتين الكاجوال:

تعد الفساتين هي الخيار الأمثل لعدد كبير من المحجبات، لأنها تضفي المزيد من الأنوثة، وفي نفس الوقت تعطي إطلالة محتشمة وعصرية.

- الجامبسوت:

الجامبسوت من الموديلات المميزة التي تليق على معظم الأجسام، كما أن له رونق مميز جذاب، سواء في الموديلات الكاجوال أو الكلاسيك أو السواريه، ويمكن ارتدائها بمفردها ويمكن تنسيق كارديجان معها.

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- الجاكيت الجينز:

يعطي الجاكيت الجينز طلة كاجوال مميزة عند تنسيقه مع موديلات الأزياء المختلفة بكل أشكالها وألوانها، كما يمكن تنسيقه مع الجيب أو البنطلون.

- البليزر الكلاسيكي:

البليزر من أكثر القطع المهمة في خزانة ملابس كل فتاة، فهو يعد بمثابة المنقذ في الخروجات أو المقابلات المفاجئة، يمكنك تجربته هذا العيد مع بنطلون وشميز أسفله، مع الحرص على تنسيق ألوان مميزة، وبالطبع ستلفت إطلالتك الأنيقة الأنظار.

- الجيب بنطلون:

موديل الجيب بنطلون من أشكال الأزياء لتي لا تبطل أبدا، نظرا لأنها تلاقي رواجا كبيرا بين الفتيات في كل موسم، إذ تليق بمعظم الموديلات سواء قصيرة أو طويلة، حيث يمكن إدخال الطويل أسفل الجيب بنطلون وسيصبح شكله رائع.

- البلوزات الطويلة:

البلوزات الطويلة من الموديلات الأساسية سواء كانت سادة أو منقوشة بالنقشات المختلفة، فهي تليق عند ارتدائها مع بنطلون أو جيب.