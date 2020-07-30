10 علامات تساعدك على التمييز بين الجوع الحقيقي والوهمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي: يشعر بعض الأشخاص بالرغبة في تناول الطعام بعد مدة قصيرة منذ آخر وجبة، وهو ما يعرف بالسم الجوع الوهمي أو العاطفي، وعندما يستسلم الشخص له ويلبي تلك الرغبة، يصاب بالسمنة والعديد من الأمراض الأخرى، فكيف يمكن التفرقة بين الجوع الحقيقي والوهمي؟ لقراءة المزيد..اضغط هنا

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