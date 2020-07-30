محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
اعترفت منظمة الصحة العالمية مؤخرا باحتمال انتشار فيروس كورونا في الهواء في ظروف معينة.
وتشير حالات تفشي كوفيد-19 الأخيرة في الأماكن المغلقة المزدحمة - المطاعم والملاهي الليلية وتدريبات الفرق الموسيقية- إلى أن الفيروس يمكن أن ينتظر في الهواء لفترة تكفي لإصابة الآخرين، إذا لم يتم تنفيذ إجراءات التباعد الاجتماعي بدقة.
يقول الخبراء إن نقص التهوية في هذه الأماكن يساهم في الانتشار، وربما يسمح للفيروس بالبقاء في الهواء لفترة أطول من المعتاد، وفق ما نقل "العربية"
وفي تقرير نشر في مايو، وجد الباحثون أن التحدث ينتج قطرات تنفسية يمكن أن تبقى في الهواء في بيئة مغلقة لحوالي من 8 إلى 14 دقيقة.
وتقول منظمة الصحة العالمية إن أكثر الأشخاص المعرضين لخطر الانتشار عن طريق الجو هم الأطباء والممرضات، الذين يقومون بإجراءات متخصصة مثل إدخال أنبوب التنفس أو وضع المرضى على أجهزة التنفس الصناعي.
وتوصي السلطات الطبية باستخدام كمامات واقية ومعدات أخرى عند القيام بهذه الإجراءات.
ويؤكد العلماء أن البقاء في الخارج أقل خطورة بكثير من الداخل لأن قطرات الفيروس تنتشر في الهواء النقي، ما يقلل من فرص انتقال كوفيد-19.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد اعتراف "الصحة العالمية" بانتقاله في الهواء.. كورونا أشرس بهذه الأماكن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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