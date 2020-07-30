نصائح مهمة لتنظيم تناول وجباتك في العيد.. احذر من هذه العادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يشعر الكثير من الأشخاص في أيام عيد الأضحى بالتخمة والكسل، نتيجة الإفراط في تناول اللحوم والمأكولات الدسمة، لذا لا بد من تنظيم تناول الوجبات.

ويستعرض الدكتور سيد حماد استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية، في تصريحه لـ"الخليج 365"، كيفية تنظيم الوجبات في عيد الأضحى، قائلًا إنه يجب بدء اليوم بوجبة الإفطار العادية التي نتناولها يوميا، كالخبز والفول والبيض والجبن، بالإضافة إلى أنه يمكن تناول الكبدة على الإفطار، ولكن دون إسراف.

وتابع "حماد"، أنه بالنسبة للغذاء، يمكن تناول "الفتة واللحمة" ولكن دون إسراف أيضا لكمية النشويات الموجودة بالعيش أو الأرز، مع عدم الإسراف في إضافة الدهون بشكل كبير.

ولفت سيد، إلى أنه يمكن تناول الزبادي أو الجبن مع القليل من الخبز، في وجبة العشاء.

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وأشار إلى ضرورة تناول الخضروات الورقية والفاكهة الطازجة، للإحساس بالشبع والمساعدة في تقليل الآثار السيئة من تكرار تناول اللحوم، متابعا أنه يجب تناول ثمرتين أو ثلاثة من الفواكه المتنوعة في اليوم كحد أقصى.

وأضاف استشاري التغذية، أنه يجب الانتباه إلى عدم الإسراف في تناول اللحوم بكميات كبيرة خلال أيام العيد، ومن الأفضل توزيعها على وقت أطول، والأصح هو تناول قطعة أو قطعتين على الأقل خلال تناول الغذاء.

وحذر "حماد"، من عادة قلي اللحوم وتحميرها وتسبيكها بالصلصة، مؤكدا أن الطريقة الصحيحة هي سلقها أو شويها مع ضرورة عدم تعرضها للاحتراق لمنع تكوّن المواد الكربوهيدرانية وهي مواد تسبب الأورام السرطانية والمشاكل الصحية.

وأكد أنه من الخطأ الذي يرتكبه الكثير خلال أيام العيد هو تناول المشروبات الغازية، اعتقادا منهم بأنها تساعد على الهضم، ولكن الحقيقة أنها تعطي إحساسا وقتيا بالهضم والارتياح، وبعد ذلك تسبب تلبكا معويا وسوء هضم بجانب التأثير على العناصر الغذائية، لذا من الأفضل تناول عصائر الفواكه الطبيعية أو المشروبات العشبية كالشاي الأخضر والشمر واليانسون والنعناع، مع ضرورة عدم الإسراف بالتحلية بالسكر.

اختم "حماد" حديثه، بضرورة عدم الإسراف في تناول اللحوم على مدار اليوم، خاصة التي تحتوي على نسبة دهون عالية، مع توزيع الثلاث وجبات على مدار اليوم