للفطار في العيد.. طريقة عمل الفشة

مطبخ

كتب: هن - 06:27 م | الخميس 30 يوليو 2020

كبدة محمرة، ومشوحة مع فشة، وصينية فتة بالصلصة واللحمة، بجانب شوربة الكوارع، إفطار مثالي ليوم عيد الأضحى صباحا بعد ذبح الأضحية، ويقدم لك موقع "هن"، طريقة عمل الفشة. المقادير فشة. سمن للتحمير. فلفل أخضر رومي. فلفل أخضر حار. طماطم. Advertisements ثوم. ملح. فلفل أسود. طريقة عمل الفشة تسلق الفشة في ماء مملح وبه فلفل، ويجب تغيير الماء خلال السلق مرتين على الأقل. تقطع الفشة مكعبات متوسطة الحجم. تحمر الفشة بعد السلق في السمن. تضاف الطماطم والفلفل الحار والرومي المفرومين. يضاف الثوم المفروم ويقلب ثم تقدم مع تزيينها بشرائح الطماطم.

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