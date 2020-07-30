بسبب "البوتي ترينينج".. أب يضرب طفله حتى الموت

علاقات و مجتمع
فقد الشاب الذي يدعى أنطونيو هيكس، أعصابه أثناء تدريب نجله البالغ من العمر عامين على استخدام الحمام، وظل يضربه ضربا مبرحا.
وجاء ذلك خلال تدريب الطفل على ما يعرف بـ"بوتي ترينينج"، أو تدريبات الحمام، حيث فقد أعصابه، وانهار على الطفل "جونيور" بالضرب المبرح.
واعترف الشاب هيكس من مقاطعة هاريس بولاية تكساس الأمريكية أنه فقط أعصابه خلال تدريب نجله، وظل يضربه بعنف، وفي نفس السياق قال المتحدث الرسمي للمدعي العام لمقاطعة هاريس، إن هيكس سيواجه اتهامات أخرى، بعد الانتهاء من تشريح جثة الطفل.
وبعد تفتيش المنزل عثرت الشرطة على آثار براز الطفل على أرضية الحمام، وذكرت أن والدته هي من عثرت على ابنها وهو فاقد الوعي، وحاولت إنعاش قلبه ورئتيه قبل نقله للمستشفى، ولكن دون جدوى.
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