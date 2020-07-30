"خناقة كل عيد".. العيدية من حق الزوجة شرعا أم لا؟

فتاوى المرأة

العيدية روتين سنوي يتنظره الأطفال من ذويهم، وكذلك الزوجة بفارغ الصبر، وتحدث "خناقة" سنوية على العيدية بين أنها من حق الزوجة، و"مش واجب على الرجل"، ولكن دينيا هل العيدية هي واجب شرعي، تلك المسألة خاضعة للتأويل وبين الجدل بضرورة أن تأخذ الزوجة عيدية من جهتها، ورأي الرجل إنها غير إلزامية اختلف كذلك رأي الدين في وجوب إعطاء الزوجة عيدية.

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الأزهر: الزوجة بتاخد فلوس كتير

أفتى الدكتور علوي أمين، أستاذ بكلية الشريعة جامعة الأزهر، من وجهة نظر دينية، في تصريحات لـ"هن"، مؤكدا أن "العيدية" ليست واجبا شرعيا على الرجل تجاه زوجته.

وأضاف أنها للتودد والرحمة بينما فقط حيث إنه يمكن أن يعطيها لها، كوسيلة لتقدير جهودها، متابعا: "هو بيعمل كده إنسانيا وليس أمرا إلزاميا، وعموما الرجالة بتدي لزوجاتهم فلوس كل شوية".

مبروك عطية: واجبة

يرى الشيخ مبروك عطية أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، إن إعطاء العيدية للزوجة في الأعياد المختلفة أمرا إلزاميا على الزوج وواجبا.

وقال عطية في تصريح خاص لـ"هن"، إن الرجل يجب عليه إعطاء العيدية لزوجته: "يجب عليه فعل ذلك كلما يُسر له"، مستشهدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي".