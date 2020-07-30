8 سنن للنساء مستحبة في يوم عرفة.. صلاة وصيام ودعاء

فتاوى المرأة

ملامح مختلفة يشهدها يوم عرفة هذا العام، نظرًا لقلة أعداد الحجاج بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، لكن توجد أيضًا بعض السنن المستحبة التي يمكن فعلها.

وتقدم "هن" أبرز سنن للنساء يوم عرفة بحسب ما ذكرته دار الإفتاء:

الصلاة

يستحب التبكير إلى الفرائض، والإكثار من النوافل، فإنها من أفضل القربات والسنن يوم عرفة كما أنها من أكثر الأعمال فضلًا، وذلك بالحرص على أدائها في وقتها ومع الجماعة والتبكير إليها، والإكثار من السنن مع كثرة السجود، حيث قال -صلى الله عليه وسلم "عليك بكثرة السجود، فإنّك لن تسجد لله سجدة إلّا رفعك الله بها درجة، وحط عنك خطيئة".

الصيام

هو من أفضل الأعمال، وفضل الصيام فيه له أجر عظيم، خاصة أن أجر الصيام على الله، حيث يكفر فيه ذنوب سنتين، فعلى المسلم إذا لم يستطع صيام التسعة أيام من ذي الحجة، أن ينوي على الأقل صيام هذا اليوم، حيث قال -صلى الله عليه وسلم "أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده"، وقال: "ما من عبد يصوم يومًا في سبيل الله إلّا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفًا"، ومن السنة عدم صيام الحاج ليوم عرفة، لأنه عيد لهم، حيث نهى -عليه الصلاة والسلام- عن صومه، وقال الشافعي: "ترك صوم عرفة للحاج أحبّ إليّ من صوم يوم عرفة".

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التكبير

يستحب الجهر بالتكبير مع رفع الصوت، ومن السنة التكبير بشكل فردي، فلم يرد التكبير بشكل جماعي عن الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- أو أحد من السلف الصالح، حيث قسّم العلماء التكبير إلى قسمين: التكبير المقيد: ويكون بعد الصلوات الخمس المفروضة، حيث يبدأ بعد صلاة فجر يوم عرفة، والتكبير المطلق: يكون في أي وقت بشكل فردي، حيث يبدأ في الأول من ذي الحجة.

الدعاء رجاء الإجابة

يعد الدعاء من السنن الهامة يوم عرفة التي يجب أن تحرص النساء على أدائها، حيث قال -صلى الله عليه وسلم "خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيّون من قبلي: لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير"، والإكثار من دعاء العتق من النار، حيث كان على بن أبي طالب يقول: "اللهم اعتق رقبتي من النار"، والراجح أن الدعاء يوم عرفة عام وليس خاص بمن كان في عرفة لأن الفضل خاص باليوم وليس بالمكان، ويميز من كان في عرفة أنه قد جمع بين فضل المكان والزمان.

المداومة على الأذكار

تعتبر الأذكار من أكثر السنن التي يجب ان تداوم عليها السيدات، ولعل الشائع من الأذكار في هذا اليوم هو "سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلّا الله، والله أكبر".

حفظ الحواس عن الحرام

قال -صلى الله عليه وسلم- "يوم عرفة، هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غُفر له"، فلابد أن تحفظ النساء في هذا اليوم سمعها وبصرها ولسانها.

صلة الرحم وبر الوالدين

على كل مسلمة أن تعي أهمية صلة الأرحام بزيارتهم وبر والديها، فان الأعمال في ذلك اليوم تعرض على الله.

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

فلابد على المرأة أن تسعى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذه من أحب السنن في يوم عرفة.