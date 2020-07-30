"أجمل أيام حياتي".. أمل حجازي تتحدث عن ارتدائها الحجاب بعد سنتين

علاقات و مجتمع

أعلنت الفنانة أمل حجازي منذ سنتين ارتدائها الحجاب، وقررت اعتزال الفن نهائيا، واتجهت اتجاه آخر، وعصب سنتين من هذا القرار لاتزال أمل حجازي تشارك جمهورها ومتابعيها بصور ورسائل تؤكد دوما ثباتها على مبدأتها.

حيث شاركت أمل حجازي صورة لها من الحج، مرتدية ملابس بيضاء، ووصفت تلك الفترة بأنها "أجمل أيام حياتها"، وكتبت في تعليقها على الصورة، "في مثل هذا الوقت وهذه الليلة منذ سنتين اخذت القرار في ارتداء الحجاب ومنذ ذلك الوقت وأنا أعيش سعادة داخلية لا توصف بقرب الله الحمد لله على هذه النعمة".

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وأكملت، "في مثل هذه الايام من السنة الماضية كانت اجمل ايام حياتي.. اللهم اكتب لي العودة وارزق كل من يتمنى الحج".

وتفاعل جمهور أمل حجازي معها عبر الإعجابات والتعليقات ، والتي كان من بينها، "ما شاء الله ربنا يسعدك"، و"ادعيلنا يا أمل نكون زيك، ربنا يثبتك يا رب"، و"انت مثال للتربية والتوبة، ما شاء الله عليكي".

يذكر أن المطربة أمل حجازي طرحت آخر أغنياتها بعنوان "حجابك تاج" بمناسبة اليوم العالمي للحجاب الذي يحتفل به في فبراير كل عام.