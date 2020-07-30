"مكسرة الدنيا".. أحمد فهمي يدعم هنا الزاهد في العرض الخاص لـ "الغسالة"

علاقات و مجتمع

حرص الفنان أحمد فهمي على دعم زوجته الفنانة هنا الزاهد، وحضر معها العرض الخاص لفيلمها الجديد "الغسالة" المقرر عرضه خلال أيام عيد الأضحى المبارك 2020، وذلك جنبا إلى جنب مع شقيتيهما نور وفرح الزاهد.

والتقطت عدسات الكاميرا عدد من الصور للثنائي داخل قاعات العرض، وشكرت هنا زوجها أحمد فهمي عبر خاصية "ستوري" على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وقالت "شكرا على دعمك وتحفيزك ليا دايما".

ويوجه فهمي رسالة دعم لها مرة أخرى عبر خاصية "ستوري"، على صفحته الشخصية عبر "إنستجرام"، قائلا، "دائما فخور بيكي، ودائما مكسرة الدنيا".

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وتلك ليست المرة الأاولى التي يتبادل فيها الثنائي كلمات الدعم والحب، فقد حرصا على مشاركة الدعم فيما بينهم، وأيضا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.