ذبح الأضحية في زمن الوباء.. كيف تحمي نفسك وأسرتك من العدوى؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

في ظرف استثنائي يحلّ عيد الأضحى المبارك، في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا دون لقاح أو دواء له، لذا يجب علينا أخذ الحذر والحيطة خلال إجراءات ذبح الأضحية، والالتزام بالإرشادات والنصائح الضرورية حتى لا تُصاب بهذا الوباء.

ويوضح لنا أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بمعهد المصل واللقاح، كيفية الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا أثناء الذبح داخل المنزل، مشددًا على ضرورة اتباع هذه الإجراءات سواء للجزار أو أصحاب المنزل وهي كالتالي:

- الحرص على ارتداء الجزار ومساعديه الكمامة الطبية.

- تنفيذ التباعد الاجتماعي بمسافة لا تقل عن مترين بين الآخرين أثناء مشاهدة الأضحية.

- لا بد من الذبح في مكان جيد التهوية.

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- من الضروري ارتداء جميع أفراد المنزل الكمامة الطبية.

- أثناء توزيع الأضاحي يجب ارتداء الكمامة والجوانتي.

- بعد تفريغ كيس الأضحية، يجب التخلص منه فورا بإلقائه في سلة المهملات، مع ضرورة غسل اليدين جيدا بالماء والصابون، مع عدم ملامسة الأنف.

وأكد رئيس قسم الحساسية والمناعة، أن الأضحية ذاتها لا تنقل الفيروس، إلا أنه إذا لمسها شخص ما حامل للوباء قد تنقله في هذه الحالة، لذا يجب غسل اليدين جيدا بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية بعد التعامل معها.

ولفت "الحداد"، إلى أنه على ربة المنزل يجب عليها تعقيم المنزل جيدًا، خصوصا مكان الذبح والأدوات المستخدمة بالماء والكلور بمجرد الانتهاء.

وأكد أنه لا بد من إجبار الجزار ومساعديه على ارتداء الكمامة، وتوفيرها وإتاحتها لهم قبل حضورهم، وعدم التكدس أثناء الذبح، وعلى الأقل يتواجد مع الجزار فردين مع ضرورة تنفيذ عملية التباعد الاجتماعي.