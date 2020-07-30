هذا ما يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول اللحوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يصاحب عيد الأضحى المبارك الذي يحل غدٍ الجمعة، تناول اللحوم حتى إن البعض يأكلها على الإفطار.

ورغم فوائد اللحوم الحمراء إلا أن الإفراط في تناولها يتسبب في العديد من الأضرار الصحية، كما أوضح موقع "bustle".

1- الشعور بالانتفاخ، لصعوبة الجهاز الهضمي التخلص من الكميات الكبيرة التي استقبلها.

2- صعوبة وعسر الهضم وأحيانا آلام بالمعدة والشعور بالتقلصات، وأيضا التعب والخمول والتخمة.

3- رائحة غير محببة للجسم، كما يمكن أن يؤدي الإفراط في أكل اللحوم إلى إنتاج الجسم للكيتونات، ومن ثم انبعاث رائحة الفم الكريهة.

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4- الإحساس بآلام في المعدة، لأنه يصعب على الجهاز الهضمي هضم نسبة كبيرة من اللحوم، ما يؤدي للشعور بألم المعدة والتقلصات.

5- الإصابة بالإمساك، لأن اللحم لا يوفر الألياف.

6- يؤدي الإفراط في تناولها إلى زيادة نسبة الكوليسترول في الدم، وقد يسبب انسداد شرايين القلب فيما بعد، لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون

7- ليس من المستغرب أن اللحوم يمكن أن تسبب الصداع، عندما نتناول الكثير منها.

8- يمكن أن تزيد الكميات العالية من البروتين إلى فقدان الكالسيوم في البول، وهو أمر ضروري لبناء عظام قوية.

9- صعوبة في التنفس بسبب بطء التخلص من الأطعمة الموجودة في المعدة، بالإضافة إلى انعدام قدرة القولون على التخلص من هذه الكمية في وقت قصير.