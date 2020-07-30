مكياج للعيون الصغيرة والمبطّنة..تعلمي أصول تطبيقه

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 30 يوليو 2020 04:43 مساءً - تواجه الكثيرات من النساء صعوبة عند تطبيق مكياج العينين، ولا سيما إن كُنَّ يمتلكن عيونًا صغيرة ومبطنة. ولاعترافنا بأنه ليس سهلًا ما لم تُتقن النساء مفاتيحه، فإننا نقدِّم لكِ -عزيزتي- العديد من الحيل البسيطة التي لا تحتاج إلى مهارة الخبراء، فإليكِ أبرز النصائح والتحذيرات.



طريقة تطبيق مكياج العيون الصغيرة والمبطّنة

مكياج العيون الصغيرة والمبطّنة



هناك عدة حيل تناسب مكياج العيون الصغيرة والمبطّنة، فأولًا يجب عليك تفتيح منطقة العينين، فمن المهم استخدام لون كونسيلير ولون كريم أساس يعملان على تفتيح العيون المبطّنة؛ لكي تبدو أكبر وأوسع، ومحو الهالات السوداء، وتفتيح منطقة العينين؛ بهدف إبرازها وتوسيع مداها، واستخدام الكونسيلير مهم جدًّا بعد تطبيق خافي الهالات السوداء؛ من أجل تعزيز بريق العينين ومداهما، لذا قومي بتطبيق الهايلايتر على شكل هلال تحت الحاجبين، مع ترك مسافة صغيرة تحتهما، وابتعدي عن الأبيض الناصع أو استخدام اللون البرتقالي الفاتح جدًّا المائل إلى لون الدرّاق، فالمطلوب هو تفتيح محيط العينين بشكل طبيعي، وليس جعله أبيض بشكل مبالغ فيه.



وعند اختيارك ظلال العينين، ننصحك -عزيزتي- باختيار ظلال فاتحة بدون لمعة، حيث يمكنكِ تطبيقها على الجفن العلوي واستخدام لون أغمق لتحديد عظمة الحاجب التي تظهر أكثر من الجفن العلوي المتحرك، كما تستطيعين تطبيق ظلال العيون فقط على الطيّة العليا؛ نظرًا لأن جفنك العلوي المتحرك لا يظهر إلا عند إغلاق عينيكِ، ولا تنسي تحديد الجفن السفلي بخط رفيع، إما بالقلم وإما بظلال العيون؛ كي تبدو عيناكِ أكبر ومحددة أكثر، وفي حال رغبتِ في الحصول على مكياج سموكي للعيون المبطنة فإننا ننصحكِ بدمج ظلال العيون تحت الجفن السفلي فقط؛ للحصول على مكياج سموكي يبرز جمال عينيك، واحرصي على أن يكون الآيلاينر رفيعًا جدًّا، ومدّيه للأعلى قليلًا لتحصلي على آيلاينر مجنَّح يجعل عينيكِ تبدوان أوسع، ولا تخافي من تجربة الآيلاينر الملون الذي يعمل على تكبير العيون وتسليط الضوء عليها بشكل عصري جذاب، واستخدمي ماسكارا مقاومة للماء أو غير قابلة للتلطُّخ، فمن أكثر الصعوبات التي تواجه صاحبات العيون المبطّنة هي التصاق الرموش بالجلد فوق العين.

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تحذيرات يجب الحذر منها عند تطبيق مكياج عينيك

مكياج العيون الصغيرة والمبطّنة



من بين الأخطاء الشائعة التي ترتكبها صاحبات العيون المبطنة تطبيقُ ظلال العيون اللامعة التي تحتوي على حبيبات الجليتر، في المقابل تُنصح صاحبات العيون المبطّنة باستخدام تركيبة جافّة وبالألوان الزاهية، أي الباستيل، بشرط أن ينسجم لونها مع لون البشرة، كما يُنصَح بالألوان الحيادية الهادئة، ويجب البعد عن الآيلاينر العريض؛ لكونه لا يليق بالعينين المبطّنتين، فصاحبات العيون المبطّنة سيجعل الآيلاينر العريض يُبدِيهن بعيون أصغر، ومن المستحسن تطبيق خط رفيع جدًّا من الآيلاينر مباشرة فوق جذور الرموش العليا، وذلك من أجل رسم العين وتحديدها بدلًا من إخفائها، ومن المهم الابتعاد عن الماسكارا المكثفة؛ لأنها ستجعل العيون تبدو أصغر، وفي المقابل يُنصح باختيار الماسكارا التي تعمل على إطالة الرموش وقلبها وليس تكثيفها، كما يمكن إضافة بعض الرموش الصناعية عند الزوايا الخارجية للعين؛ من أجل جعل العينين أكبر وأوسع.

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