مكياج عيون جريء مثالي مع قناع الوجه

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 30 يوليو 2020 04:43 مساءً - قد تشعرين بالحزن بسبب استحالة استخدام أحمر الشفاه والبرونزر في ظل ضرورة وضع قناع الوجه، الذي أصبح جزءاً من الروتين اليومي للمرأة بسبب انتشار فيروس كورونا. لكن لا تجعلي ذلك عائقاً أمام إبراز جمالك، بل ركزي على مكياج العيون واجعليه لوحات مفتوحة على مصراعيها، تمنحك طلة مثالية خلال الأوقات كافة. وفي هذا المقال، نرصد لك أساليب مكياج عيون جريء مثالية عند ارتداء قناع الوجه، لتختاري من بينها ما يعجبك.



مكياج عيون زجاجي

مكياج عيون زجاجي



لا تزال البشرة الزجاجية موضة مكياج رائجة جداً، لكن في ظل ارتداء قناع الوجه، انقلي التأثير الزجاجي الى جفونك وعينيك، من خلال اعتماد مكياج عيون زجاجي ندي يجعل وجهك مشعاً ومضيئاً. استخدمي ظلال العيون الزهرية الزاهية أو الفوشيا أو الأخضر الليموني، وامزجيها بإتقان لتظللي بها كامل العين.

تابعي المزيد: كيفية حماية كريم الأساس من تغير لونه



مكياج عيون متعدد الألوان

مكياج عيون متعدد الألوان



اجعلي عينيك لوحة قوس قزح تمنحك تأثيراً مشرقاً رغم ارتداء قناع الوجه، وذلك من خلال استخدام مجموعة من ظلال العيون بألوان حيوية مستوحاة من ألوان قوس القزح. بحيث تستخدمين الظل الأزرق على الجزء الداخلي من العين، وعلى خط الرموش السفلية، والظل الأصفر والأزرق والبرتقالي على زوايا العين الداخلية، ولمسة من الظل الأحمر على طول خط الرموش السفلية.

Advertisements



مكياج عيون زهري قوي

مكياج عيون زهري قوي



لا شك أن المكياج الزهري القوي يمنح المرأة طلة ملفتة تشد الانتباه إليها، حتى في ظل ارتداء قناع الوجه. اعتمديه بأسلوب عصري جريء، من خلال استخدام ظل العين الزهري على كامل الجفن العلوي، مع لمسة ذهبية عند مدمع العين، إلى جانب تظليل خط الرمش السفلي بالظل الزهري المات. وطبقي البلاش الزهري عند منطقة خارج العين الى حدود منبت الشعر. ولخلق تأثير جذاب، ضعي طبقات عدة من الماسكرا على الرموش العلوية والسفلية.



مكياج عيون مجنح براق

مكياج عيون مجنح براق



يعد مكياج العيون المجنح البراق من أجمل أساليب المكياج، فهو يبرز العينين بطريقة أنثوية جذابة، ويجعلهما مسحوبتين وأكبر حجماً. استخدمي الأيلاينر الأسود لرسم خط على طول خط الرمش العلوي ، على أن يكون مجنجاً عند حدود العين الخارجية. كذلك ارسمي خط أيلاينر رفيع على الجفن الثابت. بعدها، ضعي القليل من ظل العين الفضي البراق عند مدمع العين. وكثفي رموشك واجعليها طويلة وسميكة من خلال وضع طبقات عدة من الماسكار

تابعي المزيد: مكياج ناعم باللون الزهري لعيد الأضحى