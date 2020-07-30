عطور نسائية ناعمة تلائم جميع المناسبات..تعرفي إليها

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 30 يوليو 2020 04:43 مساءً - العطور النسائية الناعمة خيار رائع لكل الأوقات والمناسبات، فهي ترتكز على نغمات تبث فيك الحيوية والنشاط، فالأزهار الكلاسيكية الطازجة خيار رائع لطلة أنثوية راقية، أما المكونات الحمضية فهي تضيء مزاجك على الفور. وهناك نغمات منعشة باردة تنبض بالمحيطات لتقود حواسك مباشرة الى الشاطئ. وفي هذا المقال، نرصد لك تشكيلة مميزة من أفضل العطور النسائية الناعمة الملائمة لكل المناسبات، لتختاري من بينها ما يعجبك.



Beauty Pie Mandarin Leaf, White Cedar & Freesia Eau de Parfum

Beauty Pie Mandarin Leaf, White Cedar & Freesia Eau de Parfum



إنه عطر نسائي يستحق التجربة، فهو منعش بما فيه الكفاية ليناسب مختلف المناسبات، فمكوناته الرئيسية الماندرين والفريزيا البيضاء وخشب الأرز، مع لمسة خفيفة من الشاي الأسود ونجيل الهند. وقد حاز قدراً كبيراً من الإعجاب بين النساء نظراً الى رائحته الناعمة التي تبث في المرأة شعوراً بالطاقة والإيجابية.

تابعي المزيد: لعشاق العطور.. تعرَّفوا على الفرق بين الكولونيا والعطر



Loewe Paula's Ibiza Eau de Toilette

Loewe Paula's Ibiza Eau de Toilette



إن زجاجة هذا العطر الملونة تمثل تماماً رائحته النابضة بالحياة. فلونها الأخضر الفاتح تنقل لك الأجواء الاستوائية التي تحسن مزاجك وكأنك في عطلة صيفية طويلة حتى بعد انتهاء موسم الصيف. فالماندرين المدغشقري المنعش الذي يرتكز عليه هذا العطر تضمن لك رائحة ناعمة تدوم طويلة وتلائم كافة الأوقات والمناسبات.

Advertisements



Byredo Lil Fleur Eau de Parfum

Byredo Lil Fleur Eau de Parfum



يشير اسم هذا العطر Lil Fleur، الى أنه غني بالأزهار الفواحة، فقلبه المكون من الورد الدمشقي يجعله أكثر إثارة للاهتمام، الى جانب نغمات الزعفران واليوسفي والجلود والعنبر والأخشاب والفانيليا. علماً أن رائحة هذا العطر مستوحاة من عاطفة الشباب وطوحهم.



St. Rose Grand Larceny Eau de Parfum

St. Rose Grand Larceny Eau de Parfum



يشكل هذا العطر خياراً مثالياً للمرأة التي تعشق رائحة الورود والحمضيات المنعشة، فهو مزيج رائع من نغمات الورد والليمون والمريمية وخشب الصندل الأوسترالي... مما يجعله مناسباً لكل المناسبات، إذ إن رائحته راقية وناعمة وتوفر لك طلة مثالية تلفت الأنظار إليك.



Gucci The Alchemist's Garden: A Midnight Stroll Eau de Parfum

Gucci The Alchemist's Garden: A Midnight Stroll Eau de Parfum



يشكل هذا العطر علامة مميزة في فن العطور، فهو مصنوع من خشب البخور المدخن، الذي يجعله عطراً صيفياً ناعماً لأوقات النهار والليل عل حد سواء. فهو كالهواء النقي والنسيم العليل، إذ إن رائحته الخلابة تجعلك تضجين نشاطاً وحيوية في كل المناسبات.

تابعي المزيد: أجمل عطور الغاردينيا لاستعادة ذكريات الطفولة