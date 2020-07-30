موديلات فساتين سهرة بالكاب الطويل من مجموعات الكوتور

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 30 يوليو 2020 04:43 مساءً - تميزت ابداعات المصممين ضمن مجموعات كوتور ربيع وصيف 2020، وكان لافتاً الفساتين المزودة بالكاب الطويل والتي صادفناها لدى أسماء بارزة في عالم صناعة الأزياء.شاهدي أحدث موديلات فساتين سهرة بالكاب الطويل وطريقة تنسيقها من خلال إختيار الموديل الذي يناسب شكل جسمك.





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فساتين ناعمة موضة صيف 2020

DIOR







ركزت كبريات الدور العالمية على الفساتين الناعمة ذات التنانير الواسعة المنسدلة على القامة، قدمت دار ديور Dior فستان أحمر V Neck مصمم بكسرات البليسيه كما أعجبنا الفستان الأحمر القاني من توقيع المصمم اللبناني زهير مراد Zuhair Murad والذي استوحاه من الحضارة المصرية القديمة.













فساتين كوتور مطبعة موضة 2020



VALENTINO





ضمت مجموعات كوتور ربيع 2020 الفساتين المزينة بالطبعات والألوان المتداخلة، تهادت عارضات دار فالنتينو Valentino بفساتين مستقيمة القصة مزودة بكاب أبيض طويل مغطى بطبعات حمراء، بينما قدمت ماركات مثل رونالد فان دير كيمب Ronald van der Kemp وزهير مراد Zuhair Murad ورالف آند روسو Ralph & Russo فساتين مغلفة بالكامل بالنقوشات الناعمة.

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فساتين سهرة مستقيمة القصة آخر موضة

GEORGES CHAKRA



قدمت أسماء كبيرة في قطاع الموضة فساتين سهرة فخمة تميزت بالقصة المستقيمة، خطف أنظارنا الفستان الأبيض الطويل من توقيع جورج شقرا Georges Chakra وفستان حورية البحر من توقيع طوني ورد Tony Ward والذي تميز بالكاب المطرز الطويل الذي يصل إلى الأرض.





فساتين سهرة بيضاء تناسب الزفاف



فساتين بيضاء مناسبة للزفاف





بالنظر إلى مجموعات كوتور ربيع وصيف 2020 سنلاحظ سيطرة الفساتين البيضاء على المشهد الأمر الذي يصب في صالح كل عروس تتحضر لزفافها قريبًا، العروس المحتشمة يمكنها أن تستعين بالفستان المصمم على طراز الكاب والمزدان بالورود البارزة والريش على الأكتاف لتحصل على لوك ملكي يخلد يومها الكبير في الذاكرة.







نصائح لإختيار الفستان المزود بالكاب بحسب شكل الجسم:



1- اعتمدي الفساتين المطبعة اذا كنتِ نحيفة وممشوقة القامة.

2- الفساتين مستقيمة القصة أو المصممة على شكل ذيل السمكة تساهم في إطالة القامة ولكن تجنبيها اذا كان قوامك على شكل الكمثرى.

3- الفساتين الـ V Neck ستساعدك في تنحيف الجزء العلوي من الجسم.

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