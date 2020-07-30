عبايات وأزياء عربية من بدور أحمد لأناقة محتشمة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 30 يوليو 2020 04:43 مساءً - تنشر المذيعة والموديل السعودية بدور أحمد الكثيرَ من الصور لإطلالاتها بالأزياء العربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما إنستجرام، ولحرصها على ظهور أزياء بلدها بكل أناقة وجمال وحشمة، جمعنا لكنّ من وحيها عدة خيارات للعبايات والأزياء السعودية والقفاطين المغربية، فاستوحين منها ما يناسب شخصياتكن ومناسباتكن.



عبايات خليجية من وحي بدور أحمد

عبايات خليجية من وحي بدور أحمد



تعتمد الفتيات الخليجيات، ولا سيما السعوديات، على الظهور دومًا بالعبايات السوداء أو الملونة، لمظهر محتشم وأنيق في كل الإطلالات، وعن بدور أحمد فقد اختارت عباءة سوداء مصممة بقصة المثلث في الجزء العلوي باللونين الأخضر والرمادي بطريقة شبابية وأنيقة، وتألقت بعباية من قماش الساتان المزين بقماش الدانتيل المرسوم بالزهري لمظهر أنثوي، وتزينت بعباية سوداء مزينة بخيوط متدلية وفصوص لؤلؤية، وجاءت بعباية سوداء مطرزة بالأبيض في الأطراف لعباية بسيطة مناسبة لكل المشاوير، وتجملت بعباية سوداء مزينة بقماش رمادي في أطراف الأكمام ومن الجزء العلوي، وأخرى بيضاء مخططة بالأسود.

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قفاطين مغربية من بدور أحمد

قفاطين مغربية من بدور أحمد



تأنقت بدور أحمد بعدة قفاطين من خلال تقديمها لأمسيات موسم الرياض الترفيهي، ومنها قفطان أبيض مطرز بالزهور الحمراء والخضراء والنقوش الفضية التي اعتمدت لإكمال جمالها على تسريحة الشعر المنسدلة والمكياج القوي المرتكز على طلاء الشفاه الأحمر ومكياج العينين البني، وفي إطلالة أخرى نسقت قفطانًا سكريًّا مطرزًا بالذهبي بطريقة عربية أنيقة، وأكملت إطلالتها بمكياج فوشيا وتسريحة الشعر الكيرلي، وتزينت بقفطان مخملي بدرجة داكنة من الأخضر المطرز بالذهبي، وأكملت مظهرها بأساور وخاتم ذهبيين وإكسسوار ذهبي للشعر مزين بفصوص ملونة، ولجأت من الناحية الجمالية لمكياج العينين الداكن وطلاء الشفاه الزهري.

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أزياء سعودية شعبية

أزياء سعودية شعبية



نشرت الموديل السعودية بدور أحمد عدة صور لها بأزياء سعودية شعبية على حسابها الرسمي في إنستجرام، ومن خلالها أطلت بقميص أخضر مزين بزهور فوشيا ومطرز بالذهبي مع ثوب النشل الأسود والمجوهرات الذهبية، واعتمدت لهذه الإطلالة مكياجًا قويًّا مرتكزًا على الألوان الداكنة كالأحمر والبني وتسريحة الشعر المموج، وفي إطلالة أخرى ظهرت بقميص أبيض مطرز بالرسوم الفضية والذهبية مع ثوب نشل شفاف ومجوهرات ذهبية تراثية، ولجأت من الناحية الجمالية لطلاء الشفاه الأحمر ومكياج العينين الداكن، أما في الإطلالة الثالثة فارتدت تنورة حمراء وبلوزة طويلة برتقالية مزينة بالأحمر مع وشاح أسود مطرز بالذهبي وإكسسوار ذهبي للشعر.