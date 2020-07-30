أزياء محجبات من وحي الفاشينيستا للعيد تجمع البساطة والأناقة معاً

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 30 يوليو 2020 04:43 مساءً - تبحث المحجبات لمناسبة عيد الأضحى عن اطلالات مختلفة وغير تقليدية ولا تشبه لوكاتها اليومية. من هنا، جمعنا لك بعض الأفكار لاختيار ستايل أنيق وساحر لـ اطلالات محجبات العيد. تذكري أن مفتاح نجاح أي إطلالة هو ببساطتها والبعد عن الإكثار والمبالغة في الستايلات والتفاصيل.
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الفستان الأبيض المنسدل
خيار يليق بشتى خروجاتك خصوصاً إذا ما اخترته بقماش ناعم منسدل، سيدخل الى جسمك البرود لمقاومة حرارة الصيف ولونه المشرق مثالي للصيف. اختاريه مع لمسة من الكشاكش الناعمة على الأكمام أو الطرف لمزيد من الرومانسية والأنوثة.
طقم السروال الواسع
ماذا تعني كلمة أنسامبل؟ إنها الإطلالة المتناسقة أي أن تكون التوب بلون السروال. اختاري ستايل السراويل الواسعة لتتافدي الحر مع التوب أو قميص باللون ذاته، على أن لا تكون إطلالتك مبالغة في الوسع حتى لا تمنحك حجم أكبر.
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فساتين باللون الازرق
لفتتنا على الكثير من الفاشينيتسا المحجبات فساتين ناعمة باللون الأزرق الرائج للغاية في صفوف المؤثرات. نسقي معه حزام باللون النيود أو البيج أو أكسسوارات بهذه التدرجات لتحصلي على لوك لا يقاوم.
الأكمام المنتفخة
أي توب أو قميص بأكمام منتفخة ستمنح إطلالتك على الفور لمسة رقي مميزة. اختاري التنورة أو السروال بستايل بسيط حتى تتركي المجال للأكمام لتكون نجمة الإطلالة.
نقوش الورود
ما زالت رائجة للغاية وكفيلة بأن تمنح أي إطلالة رومانسية لا تقاوم، على أن تختاريها بألوان ورسوم هادئة وأبقي على حجابك وأكسسواراتك قليلة وبسيطة للغاية حتى لا تحصلي على لوك مكتظ مزعج للنظر.
تنانير بكسرات
عادت الى الواجهة هذا الصيف لتتلاعبي بها كما تشائين. الأفضل أن تنسقيها مع تي شيرت عادة أو قميص بلون صلب مثل الأبيض وسترة ناعمة بلون التنورة.
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