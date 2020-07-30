أجمل موديلات قلادات ألماس ناعمة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 30 يوليو 2020 04:43 مساءً - تتألّق كل فتاة وسيدة بأحدث تصاميم قلادات ألماس ناعمة؛ لتزيّن بها إطلالتها المميزة خلال النهار أو المساء على حدّ سواء. فقد برزت القلادات بأساليب فريدة تنعكس في تصاميم مستوحاة من رموز وأفكار مختلفة.



تصاميم قلادات متألقة

عقد Louis Vuitton



برزت لهذا الموسم تشكيلة حديثة لمجموعة من القلادات الألماسية الملهمة من الخطوط الهندسية، مستوحاة تفاصيلها من الأشكال الدائرية بفخامة عصرية تليق بستايلات كل فتاة وسيدة في النهار.

أما لطلّة يومية مميزة، فلمَ لا تضيفين لمسة كلاسيكية فاخرة إلى التنسيقات الرسمية، من خلال اختيار عقد يفيض فخامةً ورقياً بتصميم مرصّع على شكل دمعة.

أبدعت دور المجوهرات العالمية ابتكار قلادات ألماس ناعمة، ومن المفضل اختيار الموديلات العصرية البسيطة، فعند اختيار القلادة يجب البحث عن تصميم ناعم يعبّر عن أنوثة الفتاة والسيدة، ويمنحها إطلالة رومانسية، مثل القلادات الألماسية التي تتدلّى منها تعليقات رقيقة وبحجم صغير.

أما القلادات الألماسية المزوّدة بحلي على شكل قلب، فهي من أجمل التصاميم التي تنسجم مع الفتاة العصرية والحالمة أو الرومانسية؛ لأنها ترمز إلى الحب والعاطفة. فظهرت القلادة الناعمة بالذهب الوردي، والقلادة بتعليقة القلب الألماسية والقلادة بالقلب المفرغ.



طبيعة وورود

عقد Tiffany Victoria



كما برزت خلال هذا الصيف قلادات ألماس ناعمة مستوحاة من الطبيعة ومزيّنة بالورود، وهي أكثر انسجاماً مع مناسبات النهار والمساء الصيفية، مثل قلادة الورود أو قلادة ورقة الشجر.

وبإمكان الفتاة أو السيدة اختيار تصميم مزود بحلي الفيونكة الرقيقة، والمحببة لدى كل واحدة خاصة إذا كانت بالذهب الوردي، بالإضافة إلى اختيار قلادات ألماس ناعمة بالتعليقات الصغيرة والبسيطة، سواء كانت بتصميم دائري مرصّع بألماس أو بشكل مربّع أو على شكل قطرة.

من المهم ألا ننسى القلادت العصرية الرائجة، نذكر منها على سبيل المثال تلك المزيّنة بفصوص ألماسية في جميع أنحائها، لذلك يمكن القول إن القلادات الناعمة الألماسية بتصميم العقدة من أجمل وأروع الموديلات السائدة لهذا الموسم.

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أفضل صديق للفتاة والسيدة

عقد Piaget Rose

يعتبر الألماس أفضل صديق للفتاة والسيدة، على عكس الأحجار والبلورات الملونة الأخرى، فإن اللمعان الفائق له يجعله فريداً من نوعه، خاصة وأنه يأتي بألوان مختلفة منها الأبيض الأكثر شيوعاً، الوردي والأصفر وغيرها. لذلك من المهم جداً اختيار قلادة ألماس ناعمة؛ لأنها تحمل قيمة لا تقدّر بثمن من حيث الأناقة والرقي والفخامة في الإطلالة، فهذه القطعة الفاخرة تبقى أكثر تميزاً وأكثرها اختياراً من مختلف الفتيات والسيدات؛ لأنها حافظت على مكانتها في عالم المجوهرات.

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