آخرها وصفه بـ"الأسطورة".. هكذا تتغزل دينا الشربيني في عمرو دياب

علاقات و مجتمع

تغزلت الفنانة دينا الشربيني في الهضبة عمرو دياب خلال تهنئتها له بأغنيته الجديدة "يابلدنا يا حلوة"، حيث قالت عن عمرو دياب إنه "الأسطورة الحقيقية"، وتلك ليست المرة الأولى التي تتغزل فيها دينا الشربيني في عمرو دياب.

Advertisements

رقم 1 في الوطن العربي

"لما باجي اتكلم عنه مش بعرف اديله حجمه، بس هو رقم 1 في الوطن العربي، وإخلاصه في عمله هو سر نجاحه على مدار 30 عاما"، هكذا علقت دينا الشربيني في مكالمة هاتفية لـ عمرو أديب بعدما أطلق الهضبة ألبومه الأخير في صيف 2019.

داعم

خلال لقائها مع برنامج "القاهرة الآن" تغزلت دينا الشربيني في الهضبة قائلة إنها تصبح في أفضل حال وهي بجانبه، "بيطلع مني أحلى ما فيّا، بيديني إقبال على الحياة وبحس إني عاوزة أبقى أحسن دايما وأعمل كل اللي أقدر عليه، كل حاجة فيّا بقت أحسن من ساعة ما عرفته، على طول بيدعمني".

جدع

قالت دينا الشربيني عن عمرو دياب بعد دعمه لها في أكثر من عمل درامي إنه آخرهم "لعبة النسيان" "جدع وإيجابي وداعم، كان طاير بالمسلسل وبيتابعه ويشجعني، ولسانه حلو ودائم النصيحة بناء على نظرة وخبرة قوية وأنا بسمع الكلام على طول".

أنا بحبه أكتر

قالت دينا الشربيني إنها تحب عمرو دياب وذلك خلال وقوفه ودعمه لها في مسلسلها الأخير "لعبة النسيان"، حيث ألف موسيقى المسلسل، وقالت دينا الشربيني إنه يقدم لها الدعم لأنه يحبها أكثر من موهبتها، وأضافت في تصريح لـ إنسايدر بالعربي، "أنا بحبه أكتر هو لازم يتحب أكتر".

الأسطورة

وصفت دينا الشربيني عمرو دياب بأنه الأسطورة الحقيقية وذلك تعليقا على أغنيته الجديدة التي طرحها "يا بلدنا يا حلوة"، ولكن تلك ليست المرة الأولى التي تصفه بذلك فقد سبقتها مرة أخرى بنفس الوصف خلال الاحتفال بعيد الحب، حيث نشرت صورتها معه وكتبت "أسطورتي.. احتفالا بالألبوم الجديد".