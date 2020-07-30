سيدة تطلب الخلع: بيخوني مع "محمود" بعد 16 سنة جواز

علاقات و مجتمع

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حب ثم ارتباط وزواج هكذا تدرجت العلاقة بين "سعاد" وزوجها المهندس "طارق"، قبل ما يزيد عن 16 عامًا، حتى أتمت الزيجة وسارت الحياة بينهما على ما يرام لكن شعورا بالريبة بدأ ينتاب الزوجة تجاه زوجها حتى أدركت خيانته بالفعل.

في الدعوى التي حملت رقم 1482/2018، أقامت "سعاد" دعوى خلع ضد زوجها المهندس "طارق.ع" 45 عامًا، بسبب اكتشافها خيانته، إذ روت الزوجة أن قلة الاهتمام العاطفي كان بداية الشكوك الذي حلت بالزوجة، كما أنه بدأ يتحجج بأسباب واهية حتى لا يسافر معهم: "بقالي فترة طويلة بتحايل عليه يسافر معانا إجازة مصيف كام يوم حتى لكنه دايمًا يتحجج بالشغل ويسافر لوحده"، بحسب حديثها لـ"هن".

مكالمات منتصف الليل، كانت ثاني الشكوك التي انتابت الزوجة: "كان بيطلع في عز البرد في البلكونة يتكلم في التليفون.. وكان بينام الموبايل في حضنه بشكل غير عادي خلاني أشك فيه"، تمكنت بعد ذلك الزوجة من الحصول على هاتف زوجها لمعرفة مع من يجري مكالمات طويلة، فكانت المفاجأة: "لاقيت اتصالات كتير من رقم مسميه على التليفون محمود، وفي أوقات مختلفة وفي نص الليل فاستغربت مين محمود ده اللي بيصحاله من عز النوم فاحتفظت بالرقم".

وبواسطة هاتف نجلها اتصلت "سعاد" على الرقم، لترد عليها سيدة فتأكدت الزوجة من خيانة زوجها، وعقب ذلك طلب منها الزوج تحضير حقيبة السفر، فهنا كانت المواجهة بينهما: "طلب مني أحضر له الشنطة عشان هيسافر كام يوم شغل.. لقيته حاطط منشطات في جيب الشنطة ففهمت إنها مش سفرية شغل.. ولما واجهته اتهمني بالجنون وإنه كان مخبيها في الشنطة ونسي يشيلها وكلام كتير مقتنعتش بيه".

رغم إنكار الزوج الخيانة لكن أصرت "سعاد" على طلب الطلاق: "مستحيل أعيش مع واحد بيخوني بعد كل اللي عملته معاه".