علا رشدي تتحدث عن والدتها: قوية مبتسبش حقها ومبتحبش الحال المايع

علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة علا رشدي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة نادرة لوالدتها، معلنةً من خلالها مشاركتها في تحدي الأمهات المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي شاركت به العديد من نجمات الفن.

وتحدثت علا عن والدتها، قائلة "قبلت التحدي مامتي الدكتورة نبيلة عطية، ست قوية وعظيمة وجامدة، طول عمرها بتقول للاعور اعور في عينه و مبتسبش حقها ابدا ولا حق حد له حق".

وتابعت الفنانة قائلةً"مبتحبش الحال المايع ولا حد يقدر يقولها تلت التلاتة كام، تحية لوالدتي ولكل ست جدعة و قوية وعظيمة لازم نساعد بعض و نقوي بعض، ربنا يديكي الصحة وطولة العمر يا برقوقة".

Advertisements

وكانت ظهرت الفنانة علا رشدي، قبل أيام في مقطع فيديو مصور لم تتعد مدته 9 دقائق، تتحدث خلاله عن التحرش وتعرض المرأة للعنف، مناشدة وزارة التربية والتعليم بضرورة تطبيق مادة لتدريس جسم الإنسان داخل المدارس الحكومية والخاصة.

"ساعات يخلوا الولاد يتريقوا على بنات، وتربوهم إن الولد أحسن من البنت، وإن البنت بتيجي الدنيا عشان تخلف وبس، ودايما الراجل أهم"، بهذه العبارة واصلت الفنانة حديثها، قائلةً "لازم نعلمهم يحترموا بعض، لازم نحترم بعض، لازم يثقوا فينا ويتعلموا يقولولنا أي حاجة، ويحكولنا أي حاجة ونتقبل ومش نبعدهم عننا إحنا قدوة بالنسبة لهم".

واختتمت "علا" حديثها، موجهة رسالة لوزير التربية والتعليم قائلة: "أنا بناشد وزير التربية والتعليم، لازم يبقى فيه حصة عن جسم البني آدم، ومحدش يتعرض للتاني، ولازم نقول إن دي جريمة".