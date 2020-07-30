صور.. بفستان من "دودو فاشون".. منة فضالي في جلسة تصوير جديدة

لايف ستايل

خضعت الفنانة منة فضالي لجلسة تصوير جديدة، بـ لوك "بوب" ستينياتي، وفستان شيفون قصير من اللون الأسود، وشاركت جمهورها ومتابعيها بصور جلسة التصوير.

وفصلت منة فضالي كافة الملابس التي ارتدتها في الفوتوسيشن، حيث كان الشعر تصفيف ناصر، والمكياج بأنامل بسمة رمضان، أما النظارات والحذاء فمن ماليكا ستورز، والفستان من دودو فاشون.

وتألقت منة بفستان أسود مع خلفية حمراء، وتسريحة شعر نوستالجيا لفترة السبعينيات والستينيات، وارتدت على الفستان الذي أظهر جسمها الكيرفي حذاء له كعب عال من اللون الأسود، مع مكياج ثقيل ملائم لـ"اللوك".

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وتفاعل جمهور منة فضالي مع الصور بعدسة شريف البوهي، وذلك عبر الإعجابات والتعليقات والتي كان من بينها "قمر يا حلويات"، و"ده كلام كبر أوي".

وتحرص منة فضالي دوما على مشاركة الجمهور بصور ولقطات من حياتها اليومية عبر موقع "إنستجرام".