الابنة اعترفت والأم أنكرت.. قضية شيري هانم وزمردة من تيك توك إلى المحكمة

علاقات و مجتمع

عقب قرابة شهر ونصف من القبض عليهما بدأت أمس، أولى جلسات محاكمة المتهمة شريفة رفعت وابنتها نورا هشام، المعروفتين إعلاميًا بـ"شيري هانم وزمردة"، بتهمة التحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع، وتم تأجيل القضية لجلسة 27 أغسطس المقبل، للاطلاع.

"شيري هانم وابنتها زمردة" بطلتا قضية جديدة من قضايا "التيك توك"، تحقق فيها النيابة العامة، لما قامتا به من أفعال خادشة حياء، هددتا بها قيم الأسرة المصرية، وذلك من خلال مقاطع الفيديو التي نشرت عبر "تيك توك" وباقي تطبيقات "السوشيال ميديا".

ويرصد "هن" تفاصيل قضية "شيري هانم وزمردة" من بداية دخولهما عالم "تيك توك"، حتى القبض عليهما داخل أحد فنادق القاهرة.

شيري هانم وزمردة

عبر حساب على تطبيق "تيك توك" يحمل اسم "شيري هانم"، قدمت السيدة برفقة ابنتها "زمردة" مقاطع فيديو، وصفت بأنها خادشة للحياء والحديث بشكل غير لائق، إذ ظهرت في مقاطع فيديو وهي في حمام السباحة، وفي فيديو آخر وهي تدخن السجائر، كما أظهرت ابنتها "زمردة" بشكل غير لائق، إذ كانت تشجعها على الرقص بطريقة غير لائقة.

"موعدكيش أنه ميسبكيش بسهولة".. كان آخر فيديو لها عبر تطبيق "تيك توك"، عن العلاقة بين الرجل والمرأة، وكان يتابعهما أكثر من 90 ألف متابع على قناتهما على "تيك توك".

من هي شيري هانم وزمردة؟‏

"شيري هانم وزمردة" أسماء مستعارة للأم وابنتها، إذ أن الاسم الحقيقي للأولى هو شريفة رفعت، واسم الابنة نورا هشام.

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وكانت تتوقع الأم القبض عليهما منذ فترة، إذ إنها بدأت في استخدام هاشتاج "ابتسم_سوف_يتم_القبض_علينا" الذي أرفقته في عدد من مقاطع الفيديو لها.

تقديم شكاوى للنيابة العامة

ومع استمرار النيابة العامة، في ملاحقة الحسابات على تطبيقات التواصل الاجتماعي، التي تقدم محتوى غير لائق ويخدش الحياء، وصلت الكثير من الشكاوى إلى "وحدة الرصد والتحليل" بـ"إدارة البيان بمكتب النائب العام" لما تنشره المتهمتان من مقاطع تتضمن إيحاءات جنسية وسبابًا وعبارات تخدش الحياء بمواقع التواصل الاجتماعي.

وتلقت وحدة الرصد أيضا عدة مطالبات بإلقاء القبض عليهما والتحقيق معهما عبر الصفحة الرسمية لـ"النيابة العامة" على فيس بوك، وهو ما حدث، إذ جرى إلقاء القبض عليهما من داخل فندق بمصر الجديدة، وإحالتهما للنيابة العامة.

إحالة شيري هان وزمردة إلى النيابة العامة

جرى إحالة المتهمتين إلى نيابة مدينة نصر، للتحقيق معهما، بتهمة إدارة قناة علي مواقع التواصل الاجتماعي للاعتداء على قيم المجتمع، وكلفت النيابة العامة، المباحث، بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وتفريغ الفيديوهات لمواجهة المتهمين بها، بعدما أنكرتا ما نسب إليهما من تهم.

قائمة الاتهامات.. إحداهما مارست الدعارة

وفي نهاية التحقيقات، وجهت لهما النيابة العامة، عددا من الاتهامات تمثلت في الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة، ونشرهما بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم، لتقرر النيابة في النهاية حبسهما.

ابنة شيري هانم: ماما كانت عارفة المقابلات وساكتة علشان الفلوس

وخلال تحقيقات النيابة العامة، اعترفت نورا هشام، المعروفة بـ"زمردة"، بأن ضيق الحال الذي مرت به مع والدتها دفعها لممارسة الدعارة، إذ جاءت من ضمن الاعترافات: "أنا بدأت أكلم ناس كانوا يعلقوا على صوري في انستجرام وفيس بوك.. وكانوا يطلبوا يقابلوني ونعمل أفعال مخلة.. وكنت بطلب منهم فلوس على فودافون كاش.. ومكنتش بقابلهم.. بس فى مرة مكنش معانا فلوس، واتعرفت على واحد من الزمالك، وروحتله شقته هناك وخدت منه 4 آلاف جنيه.. وبعدها اتعرفت على واحد جالي البيت، وخدت منه ألفين جنيه".

ومن ضمن اعترافات "زمردة" بأن والدتها كانت على علم بما تفعله: "كانت عارفة وموافقة عشان كنا محتاجين فلوس"، وفي المقابل أنكرت "شيري هانم"، اعترافات ابنتها، إذ قالت: "أنا مش فاكرة أنا قولت الكلام دا أو لا، لأن الفترة دى كنت باخد أدوية مهدئة للأعصاب".