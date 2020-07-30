لا تأكل "اللحمة" في أول أيام العيد.. اعرف السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يكاد لا يخلو منزل مصري في عيد الأضحى الذي يحلّ غدٍ الجمعة من اللحوم، والتي تميز "العيد الكبير"، ولكن يجب علينا قبل تناولها اتباع الإرشادات الصحية التي تحافظ على صحتنا.

وفي هذا الصدد، نصحت الدكتورة شيرين علي زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، بتناول اللحوم ثاني أيام ذبح الأضحية، وذلك لأن نسبة الحموضة بها المعروفة بالـPH تصبح أقوى، ما يعمل على "تطرية" أنسجة اللحوم وإكسابها طعم ألذ وأفضل.

وأشارت إلى أن البعض يفضل تناول اللحوم في أول أيام العيد بعد ذبح الأضحية ولا ضرر في ذلك، موضحة خلال جروبها الخاص على "فيسبوك"، أنه يجب اتباع الخطوات التالية.

1- بعد الذبح يجب تقطيع اللحوم وتهويتها، ثم وضعها في الثلاجة.

2- الخطوة الثانية هي كيفية التعامل الآمن مع اللحوم لمنع إصابتنا بأي وباء:

- أثناء تقطيع اللحوم وتهويتها ووضعها في الثلاجة ثم تعبئتها، نتجنب تماما ملامسة منطقة الأنف والفم والعين.

- تطهير الأسطح التي استخدمناها، وذلك باستخدام كلور مخفف بماء أو ماء أكسجين أو المطهرات البيطرية.

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- استخدام أكياس نظيفة غير ملوثة لتعبئة اللحوم.

- فور الانتهاء من التعبئة نقوم بغسل اليدين جيدا جدا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية.

ما هي الإرشادات السليمة عند طهي اللحوم؟

- شطفها سريعا بالماء دون نقع

- الطهو الجيد جدا للحوم هو البوابة الأولى والكبيرة للحفاظ على صحتنا، حيث يقتل الطهو الجيد على درجات حرارة أكثر من 70° مئوية أغلب البكتيريا والفيروسات والطفيليات الداخلية.

- فور الانتهاء من ملامسة اللحوم النيئة نقوم بغسل الأيدي بالماء والصابون لمدة 20 ثانية، وتطهير الأسطح التي لامستها اللحوم لحماية أنفسنا من أي مصدر عدوى.

- الكبدة تتم معها المعاملة السابقة بشرط عدم الغسل، ومن الممكن أن توضع في مصفاة مع عصر قليل من الليمون عليها.

- فواكه اللحوم كالممبار والكرشة يجب الحذر في التعامل مع الفضلات التي يحتويها كليهما، والتخلص منها في أكياس ثقيلة محكمة الغلق، وغسل الأيدي جيدا بعدها ثم غسل الممبار والكرشة جيدا ونقعهما في ماء وخل وملح للتطهير.