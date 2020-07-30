أخصائية تغذية توصي بتناول الشمام على الريق.. وهؤلاء ممنوعون من أكله

محمد اسماعيل - القاهرة - الشمام (أو البطيخ الأصفر) من الفواكه الصيفية المميزة، لطعمه اللذيذ ولفوائده الصحية الكبيرة لجسم الإنسان، لكم متى يكون خطراً، وهل هناك بعض الفئات التي يجب عليهم تجنب تناوله؟

تقول أخصائية التغذية الروسية يلينا سولوماتينا، إنه يجب الانتباه إلى أن الشمام المشبع بالمواد الكيميائية ليس لذيذًا ويشكل خطرا على الصحة. يمكن تمييز شمام"النترات" عن طريق الأوردة الصلبة في الداخل.

وقالت سولوماتينا: "تتحول النترات في الجسم إلى نتريت. وهي تحجب الهيموغلوبين، ويتحول إلى شكل غير نشط، وتتوقف الأنسجة عن التنفس. وتحدث اضطرابات في عملية التمثيل الغذائي"، وفق ما نقلت "سبوتنيك".

وأوصت الأخصائية بتناول الشمام على معدة فارغة، لأنه في المعدة الممتلئة يمكن أن يسبب التخمير، ونتيجة لذلك، الاضطرابات. والشمام غير جيد للأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي. الشمام غير مناسب لمرضى السكري بسبب حلاوته.

تحدثت الطبيبة أيضًا عن فوائد هذا المنتج. لب الشمام غني بالكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم. يخلص الجسم من أملاح المعادن الثقيلة، ويقوي عضلة القلب، ويخلص الجسم من السوائل الزائدة. تناول الشمام جيد للعظام والأسنان والشعر والأظافر، ويساعد أيضًا على تهدئة الأعصاب وتوسع الأوعية. فيتامين ج الموجود فيه يساعد على الوقاية من نزلات البرد.

الشمام مفيد جدا للنساء والأطفال بسبب وجود حمض الفوليك. ومع ذلك، لا ينبغي إعطاؤه لطفل عمره أقل من عامين - ربما يحدث اضطراب في المعدة.

وأضافت سولوماتينا أن الشمام عالي الجودة له شكل صحيح، وهو سطح أملس بدون بقع وبقع خضراء. يمكن تمييز الشمام الناضج بذيله الجاف.