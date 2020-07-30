"اتجوزته مصلحة وأنا في ثانوي".. لقطات من حياة نبيلة عبيد وعاطف سالم في ذكراه الـ18

علاقات و مجتمع

أثرى السينما المصرية بالكثير من الأفلام البارزة، كما أخرج أفلام الأسرة من بينها فيلم أم العروسة وجزئه الثاني الحفيد، تلك الأفلام التي تعتبر من كلاسكيات السينما، هو المخرج عاطف سالم، الذي يتزامن اليوم 30 يوليو، الذكرى الـ18 على رحيله، تاركًا أعمال خالدة ستظل محفورة في القلوب.

ويُقدم هُن لقطات من علاقة المخرج عاطف سالم والفنانة نبيلة عبيد، خلال السطور التالية.

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علاقة كبيرة جمعت بين المخرج عاطف سالم والفنانة نبيلة عبيد، الذي يعتبر أول ازواجها، وتزوجا عام 1963، رغم فارق السن الكبير بينهما، فكانت هى بعمر الـ16عاما، بالصف الأول الثانوي.

وكشفت خلال استضافتها في برنامج"صاحبة السعادة"، مع الإعلامية إسعاد يونس، في يناير الماضي من العام الحالي، كواليس زواجها من المخرج عاطف سالم، والذي كان قبل فيلم "رابعة العدوية"، وسبب موافقة أهلها على زواجها رغم صغر سنها، أن بعض الأقارب يريدون لها النجاح، فذهب إليهم عاطف سالم، فقاموا بالتأثير على والديها قائلين لهما إنه سيحافظ عليها.

وتابعت خلال لقائها، أنه بعدما لفتت الأنظار فى فيلم "مفيش تفاهم"، استدعاها المنتج حلمى رفلة، وقال لها سأختبرك، وكان الدور هو "رابعة العدوية"، قائلة، "تم تحديد موعد الاختبار، اشتغلت على الدور وذاكرته كويس، وحينما قمت بالدور وجدت الدموع تنهال من عيوني دون أن أدري".

وأشارت الفنانة نبيلة عبيد، بأن زواجها من المخرج كان مصلحة لتحقق أحلامها وتدخل عالم الفن الذي كانت تعشقه، كما أوضحت أنه كان يعاملها بقسوة، وحكت عن شجار قديم بينهما قام فيه "سالم"، برمي كوب ماء في وجهها، وطلبت منه الطلاق عقب مرور أربعة أعوام على زواجهما، حيث كان يريدها أن تجلس بالمنزل إلا أنها رفضت.