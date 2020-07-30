لايف ستايل
تحدثت الفنانة نيللي كرين عن كواليس إقامة حفل زفافها، وذلك خلال مداخلة هااتفية مع برنامج ET بالعربي، ردا على تهنئة نانسي عجرم.
وقالت نيللي كريم في المداخلة الهاتفية إنها واحدة من جماهير نانسي عجرم، وبعيدا عن تهنئة الأخيرة لها بزفافها فهي واحدة من جمهورها الذي يحبها.
وقال نيللي كريم، خلال البرنامج، "هي فنانة وإنسانة قريبة من قلبي جدا جدا، وأنا بحبها ميرسي يا روح قلبي".
وذكرت نيللي كريم أنها لم تحدد موعد زفافها بعد "الناس كلها مستعجلين أكتر مني في الفرح وأنا معرفش هعمل فرح إمتى".
يذكر أن الفنانة نيللي كريم احتفلت مؤخرا بخطبتها على رجل الأعمال عمر إسلام، وذلك كان مطلع شهر يونيو، بينما أول ظهور لهما سويا كان على متن يخت مؤخرا، وهما يقضيان وقتا رومانسيا في البحر.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ظهورهما معا.. نيللي كريم تتحدث عن موعد زفافها على عمر إسلام (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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