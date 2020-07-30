ديالا مكي تثير الجدل برسالة غامضة: غريبة حال هذه الدنيا.. 2020 أكبر درس

علاقات و مجتمع

شاركت الإعلامية ديالا مكي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها، أثارت بها الجدل.

ظهرت ديالا خلال الصورة مرتدية بدلة باللون الرمادي، وتركت شعرها منسدلًا، بالإضافة لنظارة شمسية.

وأرفقت الإعلامية رسالة غامضة، قالت خلالها،" في قمة السعادة، الحمدلله، غريبة حال هذه الدنيا، 2020 أكبر درس".

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وكان وجه الفنان أحمد فلوكس رسالة إلى "ديالا"، عبر "فيس بوك" و"إنستجرام"، قال خلالها: "هذه السيدة من أكثر النساء احتراما واجتهادا في مجالها.. احترمها وأحبها وأكن كل الاحترام لشخصها ومشوارها، وأحب شخصها"، مضيفا: "اعتذار واجب مني لها نيابة عن بعض المواقع والأقلام التي كتبت أشياء ليس لها أساس من الصحة الهدف منها التشوية".

واختتم الفنان حديثه بالتأكيد على مشاعره اتجاهها: "أحبك جدا واحترمك واحترم حبي ليكي.. ولن أسمح بهذه المهزلة.. ديالا مكي خط أحمر"، مرفقا "إيموشن" قبلات، وصورة لها بفستان قصير منقوش وفضفاض.

وبحسب مصادر لـ"الوطن"، فإن الفنان أحمد فلوكس، ارتبط عاطفيًا منذ فترة بالإعلامية اللبنانية ديالا مكي، التي تعمل مذيعة بتلفزيون دبي، ولكن حالت ظروف وتداعيات فيروس كورونا، دون إعلان ارتباطهما الرسمي حتى الآن، وتحديد موعد الزفاف، لتواجد كل منهما في بلد.