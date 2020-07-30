فيديو.. دينا الشربيني تدعم عمرو دياب بعد أغنية "يا بلدنا يا حلوة"

علاقات و مجتمع

أظهرت الفنانة دينا الشربيني دعمها لعمرو دياب، وذلك بعد طرحه أغنية "يا بلدنا يا حلوة"، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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ونشرت دينا الشربيني فيديو كليب للأغنية الجديدة، وكتبت في تعليقها عليها، "الأسطورة الحقيقي، الأوحد والوحيد عمرو دياب".

وتفاعل جمهور ومتابعي دينا الشربيني معها عبر الإعجابات والتعليقات والتي كان من بينها، "والله انتوا كابل حلوين اوي"، و"الأغنية تحفة"، و"رينا يخليكم لبعض".

وتحرص دينا دوما على مشاركة جمهورها ومتابعيها بصورولقطات من حياتها اليومية، وتظهر كذلك دعمها الدائم لعمرو دياب.