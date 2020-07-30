محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

حذرت مجلة "الطفل والأسرة" من أن بعض الجراثيم الموجودة على الخضروات والفواكه تشكل خطورة على كبيرة على الجنين.

وأوضحت المجلة الألمانية أن الثمار قد تحمل الليستريا والتوكسوبلازما، التي تُلحق ضررا جسيما بالجنين. لذا يتعين على الحوامل غسل جميع ثمار الخضروات والفواكه وتقشيرها قدر المستطاع، علما بأنه يتم قتل معظم الجراثيم عند طهي الطعام بفعل درجات الحرارة العالية.

ويمكن أن تنتقل الجراثيم من اللحوم إلى الخضروات والفواكه، إذا تم غسلها في الحوض نفسه. لذا من الأفضل عدم غسل اللحم النيء، ولكن طهيه مباشرة، مع مراعاة تنظيف الحوض بانتظام بواسطة الماء الساخن والمنظفات.

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كانت هذه تفاصيل خبر للحامل.. احذري تناول الخضروات والفواكه قبل غسلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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