هل تعتقد أنه يمكن تعويض النوم المفقود في نهاية الأسبوع؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يجب الاستيقاظ مبكرا يوميا خلال أسبوع العمل وبحلول يوم الجمعة أنت غارق في ديون النوم. لا بأس حيث يمكن تعويضه في نهاية الأسبوع، صح؟ خطأ!

يقول الباحث في علوم النوم هانز-جونتر فييس إنه لا يمكن تعويض النوم المفقود. ليس هذا فحسب ولكن المكوث في الفراش لفترة طويلة في نهاية الأسبوع يمكن أن تجهزك للجولة التالية للحرمان من النوم.

ويقول فييس: "خصوصا إذا نمت لفترات طويلة خلال يوم الأحد، فلن تكون نعسانا بما يكفي في المساء للحصول على ليلة نوم هنيئة . وبالتالي يجب أن يكون نمط النوم في نهاية الأسبوع مماثلا لذلك خلال أسبوع العمل".

ولكن هذا يسهل قوله من فعله، بالطبع، سيما إذا كنت من محبي السهر. وبالنسبة لهؤلاء الأشخاص يبدأ العمل والمدرسة في وقت مبكر للغاية. ويقول فييس إن الاستيقاظ عند سماع صوت المنبه هو "شيء أشبه بإيقاف أهم عملية انتعاش بشرية: النوم".

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