قبل العيد.. نصائح ذهبية لتنظيف الثلاجة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تعمل الأطعمة المعبئة بطرق لا تراعي النظافة، والفواكه والخضروات غير المعبأة من الأساس على إدخال المزيد من الجراثيم إلى الثلاجة.

وعلى الرغم من أنها تتكاثر بشكل أبطأ في درجات الحرارة المنخفضة، إلا أنها تتكاثر وتتواجد بالفعل بما في ذلك العفن والسالمونيلا والبكتيريا المعوية. ويقدم خبراء الوزارة الاتحادية للأغذية والزراعة بعض النصائح لتنظيف الثلاجة، قبل عيد الأضحى الذي يحل بعد غد الجمعة، وقبل بداية تخزين اللحوم:

التنظيف المنتظم

نظرا للتدوير المستمر للهواء في الثلاجة، يتم توزيع الجراثيم الموجودة تدريجيا على جميع المواد الغذائية والطعام. ويمكن منع ذلك عن طريق التنظيف بانتظام. وكلما زاد استخدام الثلاجة، لزم تنظيفها أكثر. وبشكل عام يجب تنظيف الثلاجة كل أربعة أسابيع - من الناحية المثالية قبل التسوق المجمع.

وإذا كانت الثلاجة بدون نظام الإذابة التلقائي للثلج، فسيتعين إذابة الثلج مرة واحدة في السنة، حتى لا تقل قدرة التبريد للجهاز، وتفاديا لزيادة استهلاك الكهرباء، والتي قد تصل إلى 15%.

القليل يكفي

للوصول إلى ثلاجة خالية من الجراثيم ليست هناك حاجة إلى منظفات قوية، حتى أنها تؤدي إلى نتائج عكسية، وذلك بإتلاف الأسطح، ويجب أيضا تجنب المطهرات عند التنظيف.

ولإزالة الأوساخ والشحوم وأكثر من 90 في المائة من الجراثيم السطحية، تكفي قطعة قماش وماء دافىء مع رذاذ من المنظف أو الخل أو المنظف المعتدل لجميع الأغراض. ويتم تنظيف جميع الجدران والأرفف والمقصورات ومسحها بمياه نقية وتجفيفها. وإذا كانت الثلاجة تحتوي على رائحة الطعام، فيمكن لماء الليمون إزالتها.

وبعد ذلك يتم تنظيف وسيلة الإحكام المطاطية على باب الثلاجة؛ نظرا لأن الاتساخات والبكتيريا تتجمع عليها أيضا. ويفضل الاعتماد على منظفات تطيل عمر وسيلة الإحكام المطاطية، ولا تضر بها كمنظفات الخل. ويمكن التحقق من عدم وجود أضرار بوسيلة الإحكام المطاطية بوضع مصباح كهربائي في الثلاجة ويفضل أن يكون ذلك في المساء؛ فإذا اخترق الضوء إلى الخارج، فمن المحتمل أن يكون وسيلة الإحكام المطاطية قد تضررت ويجب استبدالها.

وضع كل طعام في مكانه

يجب وضع كل طعام في مكانه مثل الفاكهة والبيض والجبن والخضروات. ويجب ألا يوضع الطعام النيء بجوار الطعام المطبوخ، وإلا فقد تنتقل إليه الجراثيم. ويجب وضع الأطعمة سريعة الفساد في الأماكن المخصصة لها، مع العلم أن الموز والمانجو والطماطم والخيار لا يفضل وضعها في الثلاجة.

قواعد بسيطة

ولكي يستمر نجاح التنظيف لأطول فترة ممكنة ويبقى طعامك طازجا، يجب اتباع بعض القواعد البسيطة:

- قبل فتح باب الثلاجة فكر فيما ستأخذه حتى لا تستهلك برودتها.

- يوصى بعدم ملء الثلاجة بشكل زائد، حتى يتمكن الهواء البارد من الدوران بشكل صحيح، وخلاف ذلك يتم ضبط درجة الحرارة قليلا.

- التحقق بانتظام من أن الثلاجة تبرد بدرجة كافية. وتتراوح درجة الحرارة المثالية بين خمس وسبع درجات.

- الأطعمة التي كانت في الثلاجة لفترة أطول تستخدم أولا.

- التخلص من المواد الغذائية الفاسدة على الفور حتى لا تنتشر البكتيريا والعفن.

- توفر العبوة المفتوحة بيئة خصبة وممتازة لتكاثر الجراثيم. لذلك قم دائما بتغطية الطعام المفتوح أو وضعه في عبوات تخزين الطعام واستهلاكه بأسرع وقت ممكن.