تزامنا مع عيد الأضحى.. تعرف على أضرار تناول اللحوم الحمراء بكثرة

صحة

مع قدوم عيد الأضحى المبارك، يتزايد تناول اللحوم الحمراء، وارتبط تناول كميات كبيرة من اللحوم الحمراء بعدد من المشاكل الصحية، بما في ذلك مرض السكري من النوع 2.

اللحم الأحمر النقي الطبيعي هو مصدر جيد للبروتينات وفيتامين ب وهو جزء رئيسي من النظام الغذائي البشري، حسب موقع "مديكال نيوز توداي".

ما هو اللحم الأحمر؟

اللحوم الحمراء هي عمومًا اللحوم المشتقة من الثدييات المرباة في المزرعة، مثل:

لحم ضأن.

لحم بقري.

كمية اللحم الأحمر الصحي يوميا

تنصح وزارة الصحة البريطانية الأشخاص باستهلاك 90 جرامًا بحد أقصى من اللحوم الحمراء يوميًا.

مخاطر اللحوم الحمراء

ارتبط استهلاك اللحوم الحمراء بزيادة حالات الإصابة بأمراض القلب وسرطان القولون والمستقيم والسكري من النوع 2، والنسبة تزداد بالنسبة للحوم الحمراء المصنعة.

في عام 2011، قالت دراسة أجرتها جامعة هارفارد إن تناول اللحوم غير المعالجة مرتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، فكان خطر الإصابة بمرض السكري أعلى بنسبة 20٪ في أولئك الذين تناولوا أكثر من 110 جرامات من اللحوم الحمراء غير المصنعة يوميًا.

ومع ذلك، جذب البحث بعض الانتقادات لإدراج الهامبرغر في قائمة الأطعمة غير المعالجة.

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ومن بين أولئك الذين تناولوا وجبة من اللحوم المصنعة، زاد خطر الإصابة بداء السكري من النوع 2 بنسبة 50٪.

يشمل اللحم الأحمر المعالج منتجات اللحوم التي تم طهيها مسبقًا أو طحنها أو احتوائها على مواد حافظة ومكونات ملزمة مضافة.

تتضمن أمثلة اللحوم المصنعة ما يلي:

سجق.

النقانق.

البرجر.

اللحم البقرى بالذرة.

شرائح لحم مصنعة (لانشون).

بلوبيف.

اللحوم الحمراء ونظافة الأغذية

يمكن أن تحمل اللحوم الحمراء الخام بكتيريا خطرة، لذا من المهم تخزين اللحوم الحمراء وطهيها والتعامل معها بشكل مناسب.

يجب غسل يديك بعد التعامل مع اللحوم النيئة واغسل أي أواني أو أواني فخارية تم استخدامها للحوم النيئة.

لا يجب إعادة تسخين اللحوم الحمراء أكثر من مرة لمنع حدوث التسمم الغذائي.

عند طهي اللحم الأحمر، قم بتسخينه بالكامل لضمان قتل البكتيريا داخل اللحم.