"الخاطبة" مهنة تثير الجدل.. قناوي: تخالف القانون.. وحنان: دي هواية

علاقات و مجتمع

قالت حنان عبدالجواد، إنها تعمل "خاطبة" بمحافظة الأقصر، من أجل مواجهة ظاهرة العنوسة المرتفعة فى صعيد مصر، بسبب انغلاق العائلات، مشيرة إلى أنها لا تحصل على أى مقابل مادى تجاه ذلك، متابعة: "مبخدش غير الحلاوة بعد الجواز وده علشان ظروفى تعبانة وبسعى للإنفاق على أسرتى.. لا أخذ أى مقابل غير المحبة".

وأضافت "الخاطبة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن "الخاطبة" هواية لديها تهدف إلى تزويج الفتيات، وتابعت:" العريس بيجيب لى علبة حلاوة ..ونسبة العنوسة فى الصعيد كبيرة لأن المجتمع الصعيدى منغلق".

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ولفتت "حنان"، إلى أنها وجدت خلال عملها كـ"خاطبة"، فتيات كثر جميلات ومن عائلات محترمة، ولكن تقدم بهم السن دون أن يتزوجن، وتابعت:"بنات زى القمر من عائلات محدش يعرفهن وأنا بسعى لتزويجهن".

من جانبه قال الدكتور ممدوح قناوى، باحث فى الصحة النفسية، أن مهنة الخاطبة غير قانونية، خاصة وأنها تهدف إلى الربح، ومعظم المعلومات التى توفرها هذه المهنة يكون بها شئ من الخطأ وعدم الدقة، فضلاً عن أنها تخالف القانون.

وشدد "قناوى"، على أن مكاتب الزواج المنتشرة عبر الإنترنت أو المكاتب الفعلية، جميعها تعمل بدون الحصول على تراخيص أو مراقبة من الدولة الأمر الذى يجعلها خطرا شديدا على المجتمع المصرى.

وأضاف أستاذ الصحة النفسية، إلى أن مهنة الدلالة عندما بدأت فى مصر كانت جزءا من الأسرة المصرية تكتم أسرارها وتحافظ عليها، وهذا كان في وقت سابق واختفت تماماً مؤخراً ولكن عودتها الآن فى ظل التطور التكنولوجى وجعل العالم قرية صغيرة، أمر فى غاية الخطورة.