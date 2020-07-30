فيديو.. طريقة عمل المخاصي على طريقة صبحي كابر

مطبخ

مع قدوم عيد الأضحى المبارك يبدأ طهي حلويات اللحوم مثل الممبار والكرشة والفشة، ومن بينها التي يفضلها البعض هي المخاصي، ويقدم لك موقع "هن"، طريقة عمل المخاصي على طريقة صبحي كابر.

يقدم الشيف مهران من مطبخ "صبحي كابر"، طريقة عمل المخاصي في فيديو لـ"الوطن".

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وينصح، بغسلها جيدًا وتتبيلها بالخل والثوم للتخلص من زفارتها قبل طهيها.

وتقدم المخاصي مع الأرز، أو العيش والممبار على الغداء ومع شورية الكوارع.