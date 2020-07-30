كيف تعتني بشعرك في الصيف؟.. في 3 خطوات بسيطة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

يحتاج الشعر خلال فصل الصيف إلى عناية جيدة شأنه في ذلك شأن البشرة؛ نظرا لأن الأشعة فوق البنفسجية تؤذيه مثلما تؤذي البشرة، فضلا عن الأضرار الأخرى، التي يمكن أن تلحق به بفعل مياه البحر المالحة ومياه حمام السباحة المحتوية على الكلور.

وقال مصفف الشعر الألماني روبرتو لارايا إن الشعر يتعرض خلال فصل الصيف للعديد من عوامل الإجهاد مثل الأشعة فوق البنفسجية والمياه المالحة وكلور مياه حمام السباحة، ما يتسبب في فقدانه للدهون.

تقصف وتساقط

وأضاف لارايا أن فقدان الدهون يترتب عليه تعرض الشعر للجفاف والتقصف وفقدان اللمعان والبريق. كما تتوقف عملية نمو الشعر، وفي أسوأ الأحوال قد يتساقط الشعر.

ومن جانبها أوضحت طبيبة الأمراض الجلدية أوتا شلوسبيرجر أن أشعة الشمس وإفرازات العرق تتسبب في تهيج فروة الرأس، ومن ثم الحكة. ولتجنب تهيج فروة الرأس تنصح شلوسبيرجر باختيار منتجات العناية بالشعر، التي تخلو من المواد العطرية والمواد الحافظة.

غطاء للرأس

ومن جانبه ينصح مصفف الشعر الألماني أودو فالتس بحماية الشعر من الأشعة فوق البنفسجية بواسطة غطاء للرأس مثل كاب البيسبول أو قبعة. وعلى الشاطىء ينصح فالتس بربط الشعر أو رفعه لأعلى؛ حيث يحد ذلك من الأشعة فوق البنفسجية، التي تصل إليه.

ماسك وشامبو

وقبل ربط الشعر أو رفعه لأعلى يمكن العناية به بواسطة ماسك؛ حيث تساعد حرارة الشمس على امتصاص الشعر للمواد الفعالة بشكل عميق. ولهذا الغرض يمكن استخدام المستحضرات المعروفة باسم Leave-in، أي التي يتم تركها على الشعر دون شطفها.

وأكد لارايا أيضا على أهمية تنظيف الشعر خلال الصيف؛ حيث ينبغي استخدام شامبو يحتوي على مواد فعالة تعمل على ترطيب الشعر مثل حمض الهيالورونيك.